ANP: Două persoane aflate în arest preventiv, confirmate cu COVID-19, transferate la Penitenciarul Jilava

"Având în vedere recomandarea reţelei sanitare publice de urmare a protocolului clinic în penitenciar-spital, aceste cazuri vor fi gestionate de personalul specializat al Penitenciarului-Spital Bucureşti-Jilava", mai arată sursa citată.

Unitatea penitenciar-spital are o secţie de boli infecţioase, prevăzută în planurile de măsuri elaborate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ca unitate suport în cazul persoanelor private de libertate care pot intra sub incidenţa actualului context epidemiologic. Saloanele amenajate dispun de aparatura necesară gestionării unor cazuri uşoare sau medii de infectare cu SARS-CoV-2.



Potrivit comunicatului, Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă a transferat, în intervalul 8-9 iunie, în baza unor mandate de arestare preventivă, trei persoane către unităţi subordonate ANP, două persoane fiind duse la Centrul de Detenţie Craiova şi o alta la Penitenciarul de Femei Ploieşti-Târgşorul Nou.



Toate cele trei persoane au fost izolate, "iar procedurile şi activităţile specifice se realizează cu respectarea normelor de distanţare socială şi de port al echipamentului de protecţie".



"Pentru prevenirea oricărui risc, administraţiile celor două locuri de deţinere au la informat Direcţiile de sănătate publică competente, cele trei persoane urmând a fi testate pentru SARS-CoV-2, în cursul zilei de vineri. Conduita terapeutică în toate cazurile care intră sub incidenţa prezentei situaţii epidemiologice se asigură în colaborare cu reţeaua sanitară publică", mai arată comunicatul ANP.