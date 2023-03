Ca în fiecare zi de 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii, la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov s-a păstrat tradiția ”amenzilor cu zâmbete și flori”, aplicate participantelor la trafic. Polițiștii ilfoveni rutieri le-au oferit doamnelor și domnișoarelor, flori, însoțite de urarea ”La mulți ani!’’, dar și recomandări specifice, pentru a circula în siguranță. Și, ”nu au fost iertate” nici doamnele și domnișoarele pieton, care, de asemenea, au fost ”sancționate” cu flori. Iar gesturile frumoase ale polițiștilor ilfoveni s-au regăsit și în instituție, unde colegele polițiste au primit flori și urări de „La mulți ani”, scrie Jurnalul de Ilfov, citat de umpmv.eu.

“Printre femeile polițist din cadrul IPJ Ilfov, am întâlnit-o pe comisar șef de poliție Anne-Marie ­Ciolcă, purtătorul de cuvânt al instituției și responsabilul cu aplicarea Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. În era informării cât mai rapide, ­Anne Marie Ciolcă a creat un grup de whatsapp pentru jurnaliștii acreditați la IPJ Ilfov, context în care transmite aproape în timp real, puncte de vedere, comunicate, știri de presă și informări, cu privire la activitățile polițiștilor ilfoveni și despre evenimentele din județ. De asemenea, comisar șef Anne-Marie Ciolcă răspunde cu celeritate apelurilor telefonice și solicitărilor formulate verbal sau în scris de către reprezentanții mas-media, dar și de alți cetățeni interesați în cazurile respective”, arata sursa citata.

“– Care a fost mo­tivația alegerii profesiei de polițist dat fiind că, în mod tradițional, polițistul este acel bărbatul puternic, care are de-a face cu infractorii?

A-M.C – Motivația a fost una cât se poate de reală și simplă în același timp, dar cu un efect total pozitiv, care mi-a schimbat cursul vieții. Am dezvoltat, încă din liceu, ­ideea și opțiunea de a îmbrăca uniforma de polițist, iar părinții m-au încurajat să îmbrac aceată haină. Iubesc uniforma, așa cum iubesc și adevărul, și spiritul de dreptate. Întotdeauna am asociat uniforma de poliție, cu ideea de a face dreptate, de a respecta și a aplica legea. Am știut întotdeauna că dreptatea o poate face deopotrivă și femeia polițist, nu doar bărbatul polițist, atâta timp cât există dăruire, pasiune și putere de sacrificiu. Totul e să vrei acest lucru și să-l faci cu responsabilitate, seriozitate, fermitate, perseverență și curaj, să lupți pentru a-ți ajuta semenii.

– Ce experință pro­fesională aveți în poliție și cum a evoluat, cariera dumneavoastră?

A-M.C – Lucrez în Ministerul Afacerilor Interne de la vârsta de 20 de ani, însumând până în prezent 31 de ani de experiență. În primii ani am lucrat în structura de evidență a populației, continuând apoi la ordine publică, după care la criminalistică, iar timp de aproximativ 13 ani, mi-am desfășurat activitatea, în calitate de ofițer de cercetare penală, în cadrul D.G.P.M.B.

Din martie 2015 desfășor activități ca purtător de cuvânt și responsabil cu Legea 544/2001 la IPJ Ilfov.

– Cum se ­împacă ritmul alert al acti­vită­ților de serviciu solicitante, cu viața de familie și activitățile personale? Și mă refer aici la faptul că noi, jurnaliștii, solicităm și primim informații de la purtătorii de cuvânt, la orice oră din zi și din noapte în funcție de evenimente.

A.M.C – Activitatea purtătorului de cuvânt nu se încheie niciodată, acesta gestionând sarcinile de serviciu în funcție de evenimente și solicitări, la orice oră din zi sau din noapte. Sunt polițist, soție și mamă și nu îmi este ușor să corelez viața de familie cu ritmul alert al activităților de serviciu, însă reușesc să fac acest lucru. Tratez problemele cu seriozitate și obiectivitate, având și înțelegere din partea familiei, în contextul în care soțul meu a fost polițist de investigații criminale. Având credință în Dumnezeu și pasiune pentru profesia de polițist, am reușit să îmbin viața de familie cu activitățile de serviciu, astfel că nu a fost afectată niciuna dintre ele.

– Cum este materia­lizată colaborarea și muncă în echipă, în vederea realizării obiectivelor activității dumneavoastră la un standard ridicat calitativ, cât și operativ?

A-M.C – Colaborarea cu polițiștii celorlalte structuri este esențială, în contextul în care informațiile trebuie să fie documentate și furnizate cu celeritate. În acest sens, depun toate diligențele pentru a materializa în mod obiectiv conceptul de colaborare și muncă în echipă, realizând astfel obiectivele impuse de atribuțiile de serviciu. Particip la misiuni, în teren, alături de colegii de la alte structuri și prezint activitățile și evenimentele respective în contextul asigurării transparenței muncii de poliție.

– Și, în ­încheiere, dacă ați mai avea vârsta de 18 ani, v-ați alege tot profesia de polițist?

A-M.C – Cu siguranță, da! Iubesc această profesie și sunt onorată că port uniforma de polițist”, se incheie interviul oferit Jurnalului de Ilfov.

Sursa: Jurnalul de Ilfov