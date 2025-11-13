Ceață densă în mai multe județe din țară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineață, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceață densă, valabile pentru zone din 15 județe ale României.

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, ceața va determina scăderea vizibilității în trafic, local sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, în localități din județele Ialomița, Ilfov, Caraș-Severin, Constanța, Tulcea, Arad, Timiș, Hunedoara, Olt, Dolj și Mehedinți.

De asemenea, până la ora 10:30, fenomene similare se vor semnala și în zone din județul Sibiu, iar până la ora 11:00, ceața va persista și în Botoșani, Vaslui și Cluj.

„Vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri”

„În intervalele menționate, în zonele avertizate se va semnala ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri”, au transmis reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie.

Specialiștii atrag atenția că fenomenul poate cauza probleme în trafic, mai ales pe drumurile intens circulate sau în zonele joase, unde ceața tinde să fie mai persistentă.

Avertizările nowcasting, valabile pe termen scurt

Meteorologii reamintesc că avertizările nowcasting sunt emise pentru fenomene meteorologice imediate, având o valabilitate de maximum șase ore. Scopul lor este de a informa rapid populația și autoritățile despre condițiile meteo care pot afecta siguranța publică.

„Avertizările de fenomene periculoase imediate se actualizează în funcție de evoluția vremii și pot fi prelungite sau ridicate înainte de expirare”, a precizat ANM.

Recomandări pentru participanții la trafic

Autoritățile îi sfătuiesc pe conducătorii auto să circule cu viteză redusă, să folosească luminile de ceață și să evite depășirile riscante, mai ales în zonele în care vizibilitatea este redusă.

De asemenea, pietonii sunt sfătuiți să se deplaseze numai pe trotuare și să traverseze drumurile doar după ce s-au asigurat temeinic, din cauza vizibilității limitate.