Hadar: Munca la gri sau la negru, o perioada. Munca la gri reprezinta ceva cutremurator, cu stiinta sau fara stiinta pentru ca tu poate ca stii, ai acceptat bani pe langa. Aici intra si perioada - munca cu 4 ore pe zi, in unele cazuri, corecta, in alte cazuri...

Realizator: Munca pe drepturi de autor intra?

Hadar: Da.

21 de ani de munca, in direct am avut, si isi gaseste adeverinte pentru 13 ani si o luna. N-are ce sa mai faca. Singura solutie pentru ca, repet, munca la negru sau gri poate sa duca la pensie 0. De ce? Pentru ca daca n-ai muncit 15 ani, am pensionari posibili cu 14 ani si 7 luni.

Se poate cumpara pensie, cum am mai discutat, dar uite cat costa pe an. Se pot cumpara 11.100 de lei pe an.



Lipsa adeverintelor care poate sa conduca la pierderi serioase pentru venituri neperamntene - sporuri nepemermanente, prime, salariul 13, plata cu ora la noi in invatamant. Pierd puncte pe care ei le considera ca sunt in buzunarul lor. Nu, perioade necontributive se scad, adica aici armata - 1 an si cat o fi el- 2 ani, in unele cazuri; somajul nu intra la puncte de stabilitate. Daca ati facut doctoratul cand erati angajat, nu primiti nimic. E scris in lege. Deci, licenta, daca ai facut-o, trebuie sa nu ai salariu. Eu am lucrat in timpul facultatii si cred ca nu voi lua...

La contributivitate iti baga punctele, iti recalculeaza, iti da ca si pana acum, dar nu iti socoteste ani de munca efectivi pentru in zona punctelor de stabilitate.