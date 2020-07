Angajat al DGASPC Olt, depistat cu Covid-19

Colegii de birou ai angajatului testat pozitiv au intrat la izolare la domiciliu.

”Salariatul lucrează într-un birou al DGASPC Olt, din strada Drăgăneşti, numărul 7, fără a avea contact cu beneficiarii centrelor rezidenţiale pentru copii sau adulţi. Am luat măsurile dispuse de lege, respectiv dezinfecţia sediului şi întreruperea activităţii pentru colegii de birou ai salariatului. Totodată, am informat DSP Olt şi am transmis tabelul cu colegii de birou ai salariatului pentru care să se dispună măsuri conform legii”, se arată în comunicat, citat de realitateadeolt.net.