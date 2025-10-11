Mara Bănică - Două servetele va rog

Anda Adam - Așa tu esti mai insensibilă, eu cred în dragoste

Mara Bănică -2 servetele pentru ziua lui Joseph

Anda Adam -Tot eu cant și piesa asta servetele

Mara Bănică - Tu canti toate piesele, ești nebună la cap

Anda Adam - Asa se cheama piesa mea, șervetele

Mara Bănică - Joseph era in cursa cu Alejandro

Anda Adam - Te rog sa nu ti mai permiti asemenea glume cu sotul meu

Mara Bănică - Joseph nu era în cursă cu Alejandro

Anda Adam - Tu esti nebuna de Bălăceanca

Cu câteva zile înainte să se difuzeze episodul în care Mara Bănică și Anda Adam au fost nevoite să formeze o echipă, artista a făcut mai multe dezvăluiri pe rețelele sociale. Cele două au intrat într-o ceartă aprinsă după ce Anda Adam a considerat că Mara Bănică i-a jignit soțul.

Anda Adam, implicată într-un scandal în Poiana Brașov! A fost nevoie de intervenția poliției

„Și ultimul capitol, Mara Bănică care cu atata tupeu in fata mea isi permite sa mi jigneasca sotul grav de tot inacceptabil cred ca oricare sotie daca era in locul meu ii zbura o dreapta sau o stanga. În alte condiții probabil că ai fi ramas fara par in cap si fara dinți în gură”, a spsu Anda Adam într-un videoclip de pe TikTok.



Însă, Anda Adam ar putea suferi sancțiuni uriașe din cauza faptului că a încălcat contractul încheiat cu postul TV.

După dezvăluirile făcute de cântăreață, a intervenit în mijlocul scandalului și Serghei Mizil. Acesta i-a luat partea Andei Adam și a susținut că Mara Bănică are un alt comportament atunci când nu este filmată.

„A caracterizat-o perfect Anda, exact asta este, și ce ma oftică daca v-ați face muscă sa vedeti comportamentul ei in afara camerei, uitătura, în ce stadiu de nervi m-a adus și cum facea râcă, intriga pe care a facut-o cu toata lumea”

La rândul ei, Mara Bănică a postat pe rețelele sociale un mesaj prin care a mulțumit pentru experiența showului cu provocări extreme, însă nici nu l-a prezentat pe Serghei Mizil.

