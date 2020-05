Anchetă pentru medicul care s-a vaccinat singur. Șeful Oncogen și-a administrat singur un ser anti-COVID

Cazul medicului care s-a autovaccinat cu un ser neautorizat a ajuns și în atenția ministrului Sănătății.

"E o ancheta interna la nivelul Spitalului Județean Timișoara, acel compartiment face parte din spitalul judetean, este o ancheta in curs si o vom evalua atat partea stiintifica, cat si resursele", a declarat Nelu Tataru.

Virgil Păunescu experimentează pe sine două doze din vaccinul dezvoltat de Institutul de cercetare Oncogen, pe care îl consideră eficient. Acesta se administrează sub formă de aerosoli sau picături. Medicul susține că a trebuit să ia această decizie radicală din lipsa fodurilor necesare testării. În plus, consideră că e cel mai în măsură să evalueze efectele vaccinului, inclusiv cele secundare.

"Nu se poate pune problema de un vaccin care sa poata fi administrat publicului, nici acum, nici peste cateva luni, neavand un nivel de biosecuritate, doar in cadrul Insitutului Cantacuzino, avand in vedere cele declarate de dansul, noi ca si spital nu am fost informati. Trebuie sa informam consiliul de etica, pentru ca ei aproba administrarea de produse biologice, indiferent daca este vorba de un cadru medical sau un voluntar", spune directorul Spitalului Județean Timișoara, Raul Pătrașcu.

Atât conducerea Spitalului Județean Timișoara, cât și profesorul Păunescu au aflat din presă de demersurile fiecăruia.