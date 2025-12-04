Dominic Fritz: „Datele din cartea funciară au fost publice!”

Într-un răspuns exclusiv pentru Realitatea PLUS, șeful USR a declarat: "Datele din cartea funciară au fost mereu și sunt publice. Nu am ce să comentez naționalitatea sau locul de naștere unor cetățeni privați." - a transmis Fritz.

O investigație amplă arată că vila de lux, cumpărată în anul 2021, de primarul Timișoarei - Dominic Fritz și soția sa - Yiran Lin, nu a fost achiziționată de la o firmă italiană, ci de la o femeie născută la Moscova: Marina Scherbuha, cetățean italian, căsătorită cu omul de afaceri Adriano Canzian.

Scherbuha a deținut vila prin propria firmă care avea sediul chiar în casa de pe strada Eneas. În anul 2017, ea și-a trecut imobilul pe nume personal printr-o dare în plată, ceea ce i-a permis să evite plata impozitului pe tranzacție.

Patru ani mai târziu, în septembrie 2021, Fritz și soția sa au cumpărat locuința cu 279.000 de euro, bani proveniți exclusiv din conturile lui Yiran Lin, diplomat ONU.

Conform legii, terenul a fost trecut pe numele primarului, iar casa pe numele soției. Potrivit surselor Realitatea PLUS, Scherbuha ar fi fost monitorizată de Serviciile Române pentru posibile legături cu cercuri de afaceri ruse și italiene din Timiș. Soțul ei, Adriano Canzian, a murit anul trecut în Italia într-un accident bizar, încă neelucidat complet. Astfel, vila primarului Dominic Fritz cumpărată de la o presupusă italiancă are în spate o poveste cu accent rusești. Filiera italienească devine astfel una rusească.