„În scandalul Sfântul Pantelimon, eu cred că Alexandru Rafila a făcut exact ceea ce trebuia să facă. După scrisoarea de astăzi a Colegiului Medicilor, împreună cu Asociația Specialisturilor de Terapie Intensivă, care de fapt este un război medici între medici și de fapt asta s-a transformat scandalul și situația de la Sfântul Pantelimon într-un război medici contra medici.

Domnul Rafila nu avea altă variantă decât să aducă pe cineva din afară. Nu să facă investigații, pentru că ancheta penală o fac în continuare procurorii. Nu altcineva, nu experti din afară. Și să lucreze probabil și la acele protocoale despre care vorbesc medicii că au nevoie de ele. Protocoale, proceduri, așa cum e normal și înțeleg că este în toate țările din lume această practică. Ce vreau să spun? Sunt foarte mulți medici care au ieșit să mă atace. Mi-am asumat lucrul acsta și susțin în continuare chestiunea asta. În primul rând mă deranjează medicii tineri care au învățat pe banii statului român au plecat în sănătate și acum ne dau nouă lecții despre ce ar trebui să vorbească și să nu vorbească presa. Mă întoiesc în țările în care profesează dau lecții presei de acolo despre ce pot și ce nu pot să vorbească. Eu atât vreau să vă spun tuturor, și celor plecați în afara țării și celor de aici, că presa trebuie să vorbească despre orice, mai ales când mor oameni. Ca să fie foarte clar. Și vom continua să vorbim, fără să dăm noi verdicte.

Nu, nu i-a spus nimeni doamnei doctori din presă, doamna cu coasa, ci presa doar a citat referatul procurorilor, adică un document oficial. Nu este o invenție a presei. Nu este dorința presei de a transforma această poveste într-o telenovelă. Sunt documente oficiale emise de autorități. Și-a dat astăzi demisia doamna Florina Pompilian, șefa de la ATI. Un lucru pe care trebuie să-l facă de foarte multă vreme, din punctul meu de vedere. Și așa, spitalul ăsta este la pământ. Ar trebui închis, renovat și luat totul de la zero. Pentru că nu văd altă variantă”, a spus Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu: V ă e frică de profi?

„Mi se pare că această poveste se duce către o zonă foarte periculoasă. Iar eu, fiind un om foarte corect, nu vreau să încurajez această zonă. Nu vreau ca toți medicii din România și întreg sistemul medical să fie puși la col. Pentru că nu despre asta este vorba. Așa cum în fiecare profesie sunt oameni și oameni, și în medicină sunt la fel. Nu înseamnă că ceea ce s-a întâmplat la Sfântul Pantelimon se întâmplă peste tot, dar este adevărat că se întâmplă în foarte multe locuri. Îi întreb pe medicii care mă atacă. Oare de ce ieșiți acum să apărați ceva despre care nici dumneavoastră nu știți cum s-a întâmplat? Și dumneavoastră puteți fi considerați sau puteți fi acuzați de antepronunțare.

Nici unul dintre cei care vă pronunțați public nu ați consultat acel pacient. Știți doar de pe hârtie care era starea acelui pacient. Deci, da, și dumneavoastră ar fi trebuit să lăsați specialiștii și probele să se pronunță. Dar, dumneavoastră medicii care ieșiți la atac și ieșiți teoretic să apărați profesia. Nu puteți să apărați profesia în dauna pacientului, pentru că în centru la ceea ce faceți dumneavoastră trebuie să fie și este obligatoriu să fie pacientul. Pacientul acela care în fiecare lună plătește taxe și impozite, din care trăiește acest sistem medical bun, rău, așa cum e el, și din care și dumneavoastră vă luați salariile.

Este nepermis ca pacienții să se poartă urât cu dumneavoastră, așa cum este nepermis ca dumneavoastră să vă purtați urât cu pacienții. Și credeți-mă că sunt foarte multe cazuri de medici care nu au empatie pentru pacienți și care se poartă mizerabil cu pacienții. Vă întreb pe dumneavoastră medici, dumneavoastră vă e frică de profi? Pentru că despre asta este vorba.

Mulți dintre dumneavoastră nu aveți curajul să recunoașteți că de fapt aveți poziții publice sau semnați tot felul de petiții pentru că vă e frică că proful, proful, proful în general, dacă nu te aliniezi la ce spune el, te ține minte și te execută. Haideți să fim serioși. Nu vă doriți voi, oare, medicii, să scăpați de acest sistem mafiot al unor profi care controlează tot sistemul medical și tot ce miscă în sistemul medical din România? Nu vă doriți voi, oare, medicii care mă atacați pe mine, să-ți iasă din sistemul medical toți acei medici care condiționează actul medical de șpagă? Nu vă doriți voi să nu mai fiți asociați cu medicii care iau bani mulți de la firmele producătoare de medicamente ca să ne bage nouă pe tot felul de tratamente și pleacă la congrese și în vacanțe pe banii lor?

Pentru că în sistemul de afară pe care îl proslăviți, nu cred să existe acești profi care taie și spânzură. Hai să nu ne mai ascultim pe după cireș. Cât despre asta este vorba? Vă e frică! Vă e frică! Problema nu sunt eu, nu o reprezintă presa, ci o reprezintă chiar sistemul mafiot din interiorul sistemului medical.

Și da, din punctul meu de vedere, nu cred că situația s-ar rezolva cu plecarea unui ministru pentru că în continuare va rămâne această mafie, se va așterne limiștea, va fi puțin sânge, s-a dat poporului sânge și apoi băieții deștepți și se vor face treaba mai departe. Este inadmisibil să audă amenințări că aveți grijă ce spuneți că veți rămâne fără medici. De ce? Eu vă asigur că medicii care și-au făcut treaba în continuare și care și-au respectat pacienții și care își iubesc profesia vor face medicină în continuare.

Îmi scrie astăzi o doamnă doctoră, am văzut că este tânără, că trebuie să înțeleagă lumea că medicii români nu pleacă din România din cauza banilor. Păi da, pleacă din cauza ceea ce v-am spus eu mai devreme. A mafiei din interiorul sistemului. Mafia profilor. Aveți curaj să vorbiți despre asta? N-aveți. Atunci nu ne mai atacați și nu ne mai criticați pe noi. Eu nu sunt nici rudă cu cineva de la Sfântul Pantelimon, nici n-am vreun interes ascuns, am medici în imediata mea apropiere, oameni brilianți, care știu sigur că niciodată n-ar fi făcut ce-au făcut medicii de la Sfântul Pantelimon. Nu sunt eu în măsură să judec din punct de vedere medical, dar din punct de vedere moral, ca cetățean român, în primul rând, plătitor de taxe, cred că am dreptul să fac lucrul acesta. Nu mai reiau întrebarea obsesivă, dacă era pacientul, unul din apropiații dumneavoastră, gândeați la fel? Vă spun sigur că nu.

Aseară, în timpul emisiunii, am primit un link cu o știre de pe un site al unei doamne, despre care știu foarte clar că este o apropiată a domnului Dumnbravă. Citind știrea, am constatat că știrea era, de fapt, un elogiul la adresa uneia dintre doctorițe, pornind de la o postare pe Facebook a nașei sale și ea doctoriță. Dar, în egală măsură, și un atac la denunțătoarea din acest caz și la doamna doctor Elena Voicu. De asta am spus de la început, că, de fapt, acest scandal s-a transformat într-un conflict medic-contra-medic. Eu nu vreau să particip la așa ceva. Nu vreau. Nu am să iau nici partea unora, nici a celorlalți. Am primit și eu telefoane și mi s-a spus cine este doamna denunțător, că cine este socrul. Nu mă interesează. În acest caz nu mă interesează. Când e vorba de morți, când e vorba de lucruri atât de grave, nu contează acest lucru.

Dacă procurorii au spus că sunt suficiente probe, dacă judecătorii au confirmat ce au spus procurorii, noi, ca presă, suntem îndreptățiți să vorbim în această ecuație fix de probele pe care le-am prezentat. Nu voi intra cu bocancii în viața personală a nimălui, dar știu și eu, sau bănuiesc, ce motive a avut iubitul doamnei doctorițe pentru a-și administreze o doză dintr-un medicament care știa sigur că nu o să-l omoare. Nu voi vorbi despre cine sunt rudele doamnei care a depus denunțul. Voi vorbi doar despre cazul în sine și despre niște coincidențe. Pentru că, cu puțin timp înainte să intru în emisie, am verificat să văd cine este nașa doamnei doctor, care ne vorbește atât de frumos, probabil că are dreptate. Nu știu, poate că, într-adevăr, doamna doctor e un om extraordinar. Înțeleg că a învățat în Franța. Mai scriea cineva astăzi, Doamne, au niște CV-uri excelente, au nota 10 pe linie, au CV european, așa și, dacă n-au empatie și pentru ele nu există legătura cu pacientul sau cu familia pacientului, mă lasă rece. Au avut 10 pe linie. Nu v-a obligat nimeni să alege această meserie. V-ați asumat toate aceste lucruri cu bune și cu rele, așa cum și eu și orice domeniu își asumă aceste lucruri”, a mai spus Anca Alexandrescu în emisiune.