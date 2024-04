Într-o discuție înregistrată cu omul de afaceru Cătălin HIdeg, cel care a denunțat la DNA gruparea generalilor Coldea și Dumbravă, apare Dan Tocaci, fostul șofer și un fost apropiat al lui Florian Walter, în prezent apropiat al binomului. Acesta părea speriat că probele vor ajunge la ‘’ALEXANDREASCA``, dar și de faptul că ar fi fost depuse la biroul FBI de la Ambasada Americană din București.

CĂTĂLIN HIDEG: Da...(răspunde la telefon - N.R.)

DAN TOCACI: Azi nu puteai să-mi dai un semn? Ți-am zis că trebuie să ne vedem?

CĂTĂLIN HIDEG: Stai, mă. Nu mă mai certa și tu, că am destule! Lasă-mă în pace...



DAN TOCACI: Băi, dar eu am o problemă, eu am o problemă că dacă, Doamne ferește, explodează ce vrei tu să faci, eu rămân pe drumuri. Copilul meu rămâne pe drumuri. Că dacă ajunge asta pe mâna lu’ Alexandreasca și face legătura cu Romprestul, că așa îi trebuie, pe mine... eu rămân pe drumuri. Mă dau ăia afară.

CĂTĂLIN HIDEG: Nu te dă, mă, nimeni afară. Nu are nicio legătură Alexandreasca...



DAN TOCACI: Poftim?

CĂTĂLIN HIDEG: Nu știu ce vorbești tu de Alexandresca.



DAN TOCACI: Eu ți-am zis atât. Eu te rog frumos, vino să vorbești să-mi spui un lucru. Atât.



CĂTĂLIN HIDEG: Sunt la Călugăreni...



DAN TOCACI: Închide toate lucrurile alea și abține-te. Te rog frumos. E ultimul lucru cu care te rog din suflet. Nu te ameninț să nu cumva... spre binele tău. Toată lumea vrea să-ți facă un bine. Tu nu știu ce !! (…) ca prostul ăla din Dubai. Din Emiratele Arabe, aveți (…) n-aveți creier. Te rog frumos. Abține-te și lasă-mă. Și așa sunt cu nervii la pământ, le am și eu pe ale mele. Nu mai am nevoie de altele. Dacă am timp, vin până la tine.



CĂTĂLIN HIDEG: Eu sunt la Călugăreni, am niște probleme aici. Nu am venit azi în București pentru că nu mă simt nici eu bine. Dacă vrei să vii aici, te aștept aici, nu fug de tine. Și vreau să te rog ceva.



DAN TOCACI: Da.