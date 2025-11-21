UPDATE Anca Alexandrescu - Ne dorim cu toții să scăpăm de această putere. Makaveli - Pentru orgoliile noastre nu trebuie să sufere toți românii. Nu vreau să fiu dezbinator.

UPDATE Ninel Peia- Împreună, 2-3 forțe conservatoare pot cîștiga puterea!

UPDATE Makaveli - Nu a fost o decizie ușoară, dar uneori e bine să te lași pe tine în spate. E bine ce fac, dar nu ajung la final așa. Chiar dacă nu am avut o prietenie în ultimul an, toi am fost antisistem. Luam 7% și cîștiga tot sistemul.

UPDATE Anca Alexandrescu - Cu agest gest extraordinar, dovedim că uniți vom reuși să-i învingem. E ultima șansă! Dacă reușim să luăm Bucureștiul, pică și Coaliția și se schimbă lucrurile în țară.

UPDATE Makaveli - Am văzut că am șanse reale de 7% dar am zis că am mai multe șanse să merg alături de alții prin care putem câștiga.

UPDATE Ninel Peia - Gestul lui Makaveli este imens. În orice luptă ești învins numai dacă renunți. Dar Alexandru și Anca le arată românilor că e momentul să nu mai stea în genunchi.

UPDATE Makaveli - A venit momentul ca toți să ne unim pentru sprijinul acestui popor.

UPDATE Anca Alexandrescu - Oamenii au sărăcit, prețurile sunt cu 40% mai mari.

Makaveli - Ca mine sunt mulți în România. Unele imagini din țară și București reprezintă doar o poză. Nu mă bucură să calc pe un pavaj de 2 mil de euro, dacă nu au mancare. Știu ce înseamnă să nu ai. Noi, mereu am dat sărăcia pe sclipici. Am dat milioane pe luminițe.

UPDATE Anca Alexandrescu - Mă uit cu groază la români care se luptă cu românii, care îi batjocoresc, și cer să se treacă peste această manipulare iar indiferent de opiniile politice să ne dăm mâna pentru renașterea României și eradicarea sărăciei.

UPDATE Makaveli - Vrem să sprijiniți amărâții care au fost batjocoriți de guvernanți

UPDATE Anca Alexndrescu - Suntem siguri că putem reda demnitatea românilor. Împreună, vom face lucrurile bine.

UPDATE Anca Alexandrescu - Am renunțat la confortul vieții mele. Aveam de toate, nu-mi lipsea nimic. Dar, pentru bucureșteni am intrat în această luptă. Am găsit un om, care, după mizeria de anul trecut, cu furtul alegerilor, mi-a trimis un buchet de flori.

Alexandru Zidaru, Makaveli - Azi, de ziua mea, am hotărît să fac un cadou românilor și le transmit că e vorba de unitate. E nevoie să ne unim. Atunci, îmi anunț retragerea în favoarea doamnei Alexandrescu.

Este un semnal și pentru aripa suveranistă la aceste alegeri cu o miză crucială, dar o să înțeleagă toți despre ce este vorba de la ora 14.