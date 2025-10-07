Cristela Georgescu a intervenit în direct pentru a vorbi despre perioada dificilă prin care trece familia sa și despre modul în care spațiul public a devenit, adesea, un loc al judecăților nedrepte.

Ce a transmis Cristela Georgescu la Realitatea PLUS?

„Vă mulțumesc pentru tot ce faceți. Vă puneți în slujba adevărului...și pentru faptul că aveți mereu invitați de mare calitate.”, a mărturisit Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu.

Vizibil emoționată, Anca Alexandrescu i-a răspuns cu recunoștință și sinceritate: „Doamna Cristela, eu vreau să vă mulțumesc foarte mult și n-o să spun public decât atât...pentru că...cu siguranță...la un moment dat în viața asta...vom reuși împreună și cu dumneavoastră și cu domnul Georgescu să povestim tot ce s-a întâmplat în acest an. Lucruri care acum nu pot fi spuse public.”

„Așa este!”, a declarat Cristela Georgescu.

„Vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și dumneavoastră și domnul Georgescu...pentru faptul că ați fost alături de mine atunci când, în mod nedrept, am fost lovită...M-ați încurajat, v-ați rugat pentru mine...sau, mă rog, ne-am rugat unii pentru alții. Împreună am trecut peste grele încercări. În niciun caz nu mă pot compara cu ceea ce trăiește familia dumneavoastră și cu ceea ce trăiește domnul Georgescu de un an de zile. Evident și dumneavoastră și copiii. Nu pot și nu am dreptul să spun pentru că știu mult mai multe lucruri. Vă cunosc deja, suficient de bine. Vă cunosc suficient de bine și știu că împreună cu domnul Georgescu și împreună cu cei peste 5 milioane de oameni care au crezut că România merită și poate să arate altfel...vom reuși să ducem această lucrare până la sfârșit.”, a completat Anca Alexandrescu.

Seara s-a transformat într-un moment de sinceritate și solidaritate între două femei puternice, unite de credință și de dorința comună de a susține adevărul.

Cristela Georgescu a oferit, totodată, o perspectivă calmă și demnă asupra situației dificile prin care trece soțul ei, Călin Georgescu, subliniind importanța echilibrului, a răbdării și a speranței în fața nedreptăților.