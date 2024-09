Anca Alexandrescu: Ce v-au spus astazi la guvern? In primul rand de unde sunteti?

Fermier: Curtea de Arges. Deci domnul Burdujan e din Timis, el de la Alba, el de la Caras.

Anca Alexandrescu: Dumneavoastra de unde?

Fermier: Timis.

Anca Alexandrescu: Mai aveti oi? v-au luat oile? Vi le-au omorat?

Fermier: Pana acum nu, dar nu vrem.

Anca Alexandrescu: Ce vreti sa obtineti de la premier?

Fermier: Sa stopam macelul. Le-au dat bani ilegal, ei au cheltuit bani, toate asociatiile au platit mese prin Bucuresti. Au platit hoteluri, si-au luat masini, au platit furaje. Presedintii de asociatie, din banii asociatiei si dupa ce vand mieii, pun banii la loc.

Anca Alexandrescu: Plangeri penale ati facut?

Fermier: Am facut, am vorbit si degeaba, au stat in sertar.