Ea a insistat că orașul trebuie să găzduiască și un festival de muzică de calitate, organizat responsabil, fără prezența drogurilor sau a problemelor întâlnite în alte orașe.

De asemenea, fosta moderatoare și-a exprimat dorința ca Bucureștiul să aibă un târg cultural precum cele din Budapesta și Viena.

Anca Alexandrescu a afirmat în cadrul interviului cu Marius Tucă că fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a finalizat construirea Arenei Naționale și a încercat să realizeze o sală polivalentă, proiect care nu a fost dus la capăt.

„Sorin Oprescu a făcut stadionul (n.r. Arena Națională), a vrut să facă și sala de spectacole, o sală polivalentă, nu a mai reușit. Este obligatorie ca la București să existe o sală polivalentă. Nu pot să spun în cât timp, dar foarte repede, într-un mandat. Mandatul este foarte scurt, de 2 ani și jumătate - 3 ani.

Este obligatoriu ca Bucureștiul să aibă o sală polivalentă și un festival, nu cu drogați și cu ce vedem în alte orașe. Cu muzică de calitate.

Știi ce îmi doresc, Marius, ca toți artiștii care vin la București să nu mai spună „buna seara, Budapesta!”, să se ducă la Budapesta și să spună „Buna seara, Bucuresti!” De ce Bucureștiul să nu aibă un târg cum are Budapesta și Viena? (...)

Trebuie să avem un festival în București cu muzică de calitate pop-rock, muzica anilor noștri pe care copiii noștri o redescoperă. Acum sunt remake-uri după muzica pe care o ascultam noi în tinerețe. Sunt și acum artiști pe care copiii noștri îi iubesc, care concertează în întreaga lume. De exemplu, The Weeknd, am fost cu fiica-mea la The Weeknd, acum o să aibă din nou concerte în Europa, de ce să nu vină și la București?”, a declarat Anca Alexandrescu.