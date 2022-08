„Ca dovadă că deranjează extrem de tare ceea ce facem noi aici, la Realitatea PLUS, faptul că am rămas singurii care mai avem curaj să vorbim despre lucruri despre care puțini mai au curajul să vorbească i-a determinat pe unii sa încerce să amestece într-un mod josnic Realitatea PLUS într-un scandal de kompromat al Emiliei Șercan. Colegii de la Realitatea PLUS au realizat o investigație în legătură cu acuzațiile pe care domna Șercan le-a adus, când eu eram plecată în vacanță, făcute împreună înțeleg cu un site din Suedia, cum că, vezi Doamne, Realitatea PLUS ar fi amestecată în publicarea acelor fotografii pe Realitateadinmoldova.md. Realitatea PLUS a precizat foarte clar că nu are nicio legătură cu conținutul pe care-l are acel site , nu-și asumă ceea ce apare acolo, nu avem nicio legătură.

În material apar niște elemente importante. Pare cumva că acum cineva incearca sa organizeze o actiune de kompromat la adresa Realitatea PLUS. Colegii mei au și contactat acea companie Qurium se numește, nu ne-au răspuns până acum la solicitare. (...) Un site din Suedia pune intrebari pe un telefon Orange din România, Orange nu există în Suedia, ca să fie clar”, a punctat Anca Alexandrescu, marți, la Culisele statului paralel.

Apar noi informații în ceea ce privește încercarea jurnalistei Emilia Șercan de a discredita trustul Realitatea Media. Dintr-o investigație a ziariștilor Realitatea Plus rezultă faptul că așa-zisa analiză făcută de un ONG înregistrat în Suedia nu este decât o tentativă de a duce trustul Realitatea Media într-un scandal care nu îi aparține.

Investigația jurnaliștilor Realitatea Plus dezvăluie faptul că apariția analizei “realizată” de Qurium The Media Foundation este de fapt, cel puțin în parte, rezultatul unei așa-zise anchete făcută pe teritoriul României, posibil cu implicarea unui serviciu secret implicat în lupta politică.

„Nu mai încercați să ne compromiteți. Nu găsiți altceva si ati gasit chestiunea asta. Eu, aici, la Realitatea PLUS, am prezentat de nenumarate ori anchetele doamnei Șercan si am laudat-o pentru demersurile pe care le a facut dintotdeauna. De ce le legați de noi? Vă deranjează ce facem aici? Știu că vă deranjează. Foarte tare”, a adăugat Anca Alexandrescu.

Expertul în energie Dian Popescu a menționat că „nu e nimic intamplător. Deranjați. Să nu credeți că e fără urmare. Mulți mă întreabă, ai prea mult curaj, am fost invitat, am libertatea deplină. Eu am trecut prin Roșia Montană, cu amenințări. Astea sunt fundațiile. Foarte periculoase”.

Gabi Moroianu, jurnalist specializat în energie, a amintit în acest context de fabula lui Grigore Alexandrescu - Toporul și țăranul.

„Ce inseamna cozile de topor pentu fiecare dintre noi: Cele mai multe rele nu vin de afara, nu le aduc strainii, ci ni le face toate un pământean de-ai nostri, o ruda sau un frate, noi între noi”, l-a citat pe celebrul fabulist român.

„Avem in România foarte multe cozi de topor care lucrează pentru mișcarea asta globalistă haștag rezist. Voi aveți dușmani pe toate părțile, voi, la Realitatea. Și din statul paralel care incă funționează, și din partea mișcării rezist. Problema este că oamenii ăștia, reprezentanții de pe teritoriul României vă și urăsc. Și-i urăsc pe toți care dezgroapă adevărul. Ei nu mai primesc ordine de afară de la fundațiile lui Soros”, a conchis Codrin Ștefănescu, la Culisele statului paralel.