„Am primit joi o invitație, la ora 12, de la o doamnă, specialist politic, de la Ambasada SUA din București, care mi-a spus că vrea să mă sune. M-a sunat și mi-a spus că ei invită candidații la discuții, și că au decis să îi invite pe toți cei patru candidați mai importanți, adică eu, Băluță, Ciucu și Drulă. Eu am spus că pentru mine sunt cetățenii pe primul plan. Întâlnirea avea loc cu Adjunctul Departamentului Politic de la ambasadă și s-ar vorbi despre ce am de gând să fac la București. Nu vreau să o luați ca pe un refuz, le-am spus, chiar când lucram la Guvern aveam tot aceeași opinii, ambasadele să nu deschidă ușa cu piciorul. I-am spus că nu vin, pentru că pentru mine pe primul plan sunt cetățenii, așa că ne vom vedea în biroul primarului general după ce voi câștiga alegerile. Probabil că ceilalți candidați se vor duce. Eu nu. Nu cred că are treabă ambasada SUA cu ce vrea primarul să facă la București. Mi-a spus că ei sunt echilibrați, dar le-a spus că nu prea au fost, decât acum de când a venit Trump. Americanii sunt conectați la alegerile din București, deci ei confirmă că suntem 4 pentru alegeri. Pe mine nu mă poate chema nimeni, nicăieri”, a declarat Anca Alexandrescu.