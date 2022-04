Anamaria Prodan participă miercuri, alături de organizatoarea evenimentului Cristina Jantea, la o conferință organizată la Universitatea Româno-Americană, în cadrul căreia se dezbate această problemă.

La conferință este prezent și proprietarul resortului Versace din Dubai, Raza Jafar, venit pentru a doua oară în România. GSN este formată din cele mai importante 90 de familii din lume, care au afaceri în diferite domenii.

Raza Jafar este CEO al Palazzo Versace Dubai, Emirates Financial Tower, Ritz Carlton Singapore Residencies, și cofondator este Peggy Rockefeller. Aceștia și-au îndreptat atenția spre România, iar în octombrie intenționează sa organizeze o conferință pe tema sclaviei moderne.

Anamaria Prodan a oferit detalii despre conferința organizată la Universitatea Româno-Americană, pe rețelele de socializare.

„Dl. Raza Jafar, antreprenor in serie, fondator al Global Sustainability Network, a sosit pentru a doua oară in Romania cu misiunea de a crea un dialog comun între organizațiile cu atribuții in identificarea vulnerabilităților cu care comunitatea locală se confrunta de la începutul conflictului din Ucraina și pana in prezent. GSN aduna laolaltă membri de prestigiu din cele mai influente 90 de familii din lume care lucrează împreuna pentru implementarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU”, a scris impresara, pe contul de Instagram.