Ilan Marciano a subliniat, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, că, în cazul în care războiul nu se va finaliza în favoarea Israelului, iar regimul de la Teheran nu va fi slăbit, toate țările occidentale vor fi în pericol.

Ana Maria Păcuraru: Iranul are rețele proxy în toată Europa. Cât de active sunt în acest moment, și există un risc realist de atacuri teroriste susținute de Iran pe teritoriul european, inclusiv în țări precum România?

Ilan Marciano: Regimul terorist iranian, într-un act de supraviețuire, este capabil de orice. Din acest punct de vedere, regimul încearcă să supraviețuiască. Trebuie să avem grijă să nu facă ce ați spus și să nu-și extindă teroarea în Europa.

Ana Maria Păcuraru: Deci românii ar trebui să fie îngrijorați? România ar putea fi în pericol?

Ilan Marciano: Toate țările europene.

Ana Maria Păcuraru: Deci acest război nu rămâne în Orientul Mijlociu, se apropie de casele noastre?

Ilan Marciano: Cred că dacă pierdem, Europa va avea o problemă gravă. Pentru că ce vrea regimul șiit? Vrea ca toată lumea să trăiască după regulile șiite. Ce înseamnă regulile șiite? Că dacă nu ești un fundamentalist islamic, nu poți exista. Nu ai dreptul să exiști. Aceasta este mentalitatea lor, și noi luptăm acum împotriva ei, pentru că reprezintă o amenințare pentru toate țările occidentale din lume.

Ana Maria Păcuraru: Descrieți-mi cum arată Orientul Mijlociu în 2031 în scenariul optimist al Israelului. Și cum arată lumea dacă acel scenariu eșuează?

Ilan Marciano: Dacă regimul va fi slăbit, așa cum ne dorim, atunci în 2031 va fi mai bine pentru toți. Dacă va fi mai puternic, atunci va reprezenta o amenințare pentru toate țările occidentale.

Ana Maria Păcuraru: Dacă Iranul ar ridica mâine steagul alb, care sunt condițiile minime pe care Israelul le-ar accepta pentru un armistițiu? Ce trebuie să facă Iranul, concret, pentru ca Israelul să se oprească?

Ilan Marciano: Iranul trebuie doar să renunțe la dorința de a-i ucide pe israelieni. Atât. Asta e tot ce trebuie să facă. Acum trebuie să spun ceva. Războiul nu este împotriva civililor iranieni, poporul vrea și el schimbarea. Războiul este împotriva regimului. Împotriva regimului fundamentalist. Acesta este războiul.