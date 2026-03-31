Dar persoanele cu dizabilități nu au ieșit în stradă pentru a cere privilegii, contracte cu statul sau favoritisme, ci pentru a-și cere înapoi drepturile care le-au fost luate!

Să privești cum persoane în scaun rulant sunt „protejate” de jandarmi doar pentru a-și face auzite glasurile în fața unui Guvern surd este o imagine dezolantă, care dovedește că austeritatea a mers mult prea departe.

Și se pare că niciun partid din coaliția de guvernare nu este clintit de neajunsurile celor vulnerabili. Nici PSD, cel care își rupea cămașa la legea bugetului, susținând că apără categoriile defavorizate, nu a luat nicio măsură concretă, reală, care chiar să le rezolve problemele.

În ultimii doi ani, costul vieții s-a scumpit peste puterile persoanelor cu dizabilități, dar indemnizațiile lor au rămas înghețate. Mulți dintre ei își plătesc cu greu alimentele și facturile, iar costul medicamentelor și al terapiilor a devenit de nesuportat.

AUR a depus eforturi la nivelul Primăriei Municipiului București pentru a fi acordate stimulentele datorate de către administrație persoanelor cu dizabilități, deoarece drepturile lor nu sunt negociabile și nu pot fi privite politic.

Nu credem, sub nicio formă, că protejarea celor aflați în nevoie ar fi o piedică în reducerea deficitului bugetar, atât timp cât încă așteptăm marile reforme pentru eliminarea risipei bugetare din instituțiile de stat. Persoanele cu dizabilități nu au ales să fie beneficiari ai unor ajutoare ale statului, ci vor doar să aibă o viață decentă în țara lor, fără a fi puși în situația umilitoare de a cerși pentru ceea ce li se cuvine de drept”, a declarat Ovidiu Zară, consilier general AUR.

