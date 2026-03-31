Data de 31 martie reprezintă un prag critic pentru bugetele de familie ale românilor, fiind termenul limită până la care proprietarii de locuințe, terenuri și mașini mai pot beneficia de reducerea de 10% la plata taxelor locale. Această bonificație este concepută ca un stimulent pentru plata anticipată, însă acordarea ei este condiționată strict de achitarea integrală a obligației fiscale. Cei care aleg să plătească doar parțial suma datorată pierd automat dreptul la acest discount, fiind obligați să achite tariful întreg stabilit pentru anul în curs.

Opțiunea plății în tranșe și riscurile întârzierii

Pentru contribuabilii care preferă o gestionare eșalonată a resurselor financiare, legislația permite în continuare împărțirea impozitului în două tranșe egale: prima cu scadența la 31 martie, iar cea de-a doua până la data de 30 septembrie. Deși această variantă oferă o mai mare flexibilitate fluxului de numerar, ea exclude din start aplicarea reducerii de 10%. Este esențial ca aceste termene să fie respectate cu strictețe, deoarece orice zi de întârziere după datele limită atrage după sine nu doar pierderea bonificației, ci și aplicarea automată a penalităților și dobânzilor de întârziere, care se adaugă la debitul principal.

Salt istoric al impozitelor în 2026: Creșteri de până la 87%

Anul 2026 a adus o presiune fiscală fără precedent asupra proprietarilor, ca urmare a intrării în vigoare a „Pachetului 2” de măsuri fiscale. Modificarea grilei valorii impozabile din Codul Fiscal a generat scumpiri masive, media națională a creșterilor pentru apartamente fiind estimată între 70% și 80%, cu vârfuri chiar mai ridicate în marile aglomerări urbane.

Impactul este vizibil în cifre concrete: în Sectorul 1 al Capitalei, un apartament pentru care proprietarul plătea 366 de lei în 2025 a ajuns anul acesta la un impozit de 686 de lei, ceea ce reprezintă o creștere fulminantă de 87%. Situația este similară și în localitățile limitrofe sau în alte sectoare; în Popești-Leordeni, impozitul a urcat de la 400 la 720 de lei, în timp ce în Sectorul 6, proprietarii de apartamente cu trei camere au de achitat anul acesta aproximativ 640 de lei.

Reguli de plată pentru coproprietari

O mențiune importantă a actualului sistem fiscal vizează bunurile deținute în comun. Impozitul pe locuință se calculează și se plătește în mod egal de către soți sau conform cotei-părți deținute de fiecare proprietar în parte. În exemplul apartamentului din Sectorul 1, sarcina fiscală de 686 de lei este împărțită la doi, revenind fiecărui soț suma de 343 de lei. În acest context de scumpiri generalizate, utilizarea bonificației de 10% devine un instrument esențial de optimizare bugetară pentru a atenua șocul fiscal resimțit de la 1 ianuarie.