Energie, război și costuri pentru populație

„Am vorbit de săptămâna trecută că se pregătesc niște măsuri exact pe modelul celor din lockdown din pandemie, pornind de la această criză.

Suntem în situația asta fix din cauza deciziilor celor care astăzi ne spun să facem economii. Deciziile luate irațional de acel green deal și toate deciziile de închidere a capacităților pe cărbune și toate capacitățile pe care ne bazam în anii trecuți, fără să se pună nimic în loc, războiul iresponsabil dus până la extrem în Ucraina, aici ne-au adus.

Aici suntem exact din cauza deciziilor celor care astăzi ne cer din nou, după ce ne-au cerut în pandemie să ne închidem în case și să ne înțepăm. După ce ne-au cerut în timpul războiului să stăm cu 18 grade în casă și să dăm din banii copiilor noștri pentru copiii din Ucraina. Și așa mai departe. Deci... astăzi asistăm tot la niște consecințe din cauza deciziilor acestor politicieni.

Din punctul meu de vedere, este sfârșitul acestei conduceri de la nivelul Uniunii Europene, este începutul, sau mă rog, că prăbușirea economică a început de foarte multă vreme de când au început să ia aceste decizii.

Ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul acestei epoci a conducerii care de 10-15 ani distruge pas cu pas Europa.

Uniunea Europeană nu mai este cea pentru care toți ne-am dorit să aderăm la Uniunea Europeană, s-au pierdut valorile, s-au pierdut principiile și din acest motiv suntem aici.

Astăzi ne-au readus înapoi Europa la dependența de petrolul rusesc. Ați văzut că au refuzat să interzică cumpărarea de petrol rusesc săptămâna trecută. Astăzi se află în situația asta. Nici măcar asta nu ne mai ajută. Ați văzut că se crește capacitatea de producție a energiei electrice pe bază de cărbune. În România se închid toate capacitățile, chiar în aceste zile, Turceniu. Este crimă ceea ce se întâmplă. Da, suntem pe cont propriu. Nu numai noi, cetățenii români, toți cetățenii Uniunii Europene. Numai că, spre deosebire de România, iată, conducerile celorlalte țări, în disperare de cauză, pentru că, așa cum ai văzut, pierd alegerile pe capete, pentru că n-au știut să ofere cetățenilor lor măsuri compensatorii pentru deciziile proaste pe care le-au luat și la nivel economic și la nivel strategic și geopolitic, la noi nu se ia nicio măsură.

În rest, în celelalte țări, iată, se iau măsuri pentru protecția cetățenilor și pentru protecția economiei. Pentru că degeaba iei măsuri pentru protecția cetățenilor dacă economia nu funcționează. La noi nu merge nici una, nici alta. Nici cetățenii nu sunt protejați, nici economia nu este protejată. Suntem pe tobogan din toate punctele de vedere.

Din păcate, omenirea este pe tobogan și vor veni vremuri grele. Așa cum a spus Călin Georgescu, foametea ne bate la ușă. Nu este doar despre energie. Ceea ce scenariile despre care se vorbea anul trecut și primeam amenzi de la CNA pentru că vorbim despre blackout și pentru că îi panicăm pe oameni, iată, devin realitate. Iată că tot ceea ce am spus în acești ani se dovedește a fi corect. Că politicile pe care le-au dus cei de la Bruxelles, iar cei de la București le-au înghițit fără să crâcnească, împotriva propriului popor și împotriva țării, astăzi aduc Europa și România la pachet în faliment.

Ce este de făcut? De făcut este să plece toți și să vină cineva care realizează gravitatea situației și să salveze ce se mai poate salva, de exemplu, Azomureș, Turceni și alte capacități, să redeschidă sau să deschidă noi capacități. Și să protejeze populația.

Posibilități există, numai să se dorească. Am să arăt diseară care este lumea pe care o ridică în slăvi cei care astăzi, în continuare, duc o campanie de defăimare a valului suveranist și a tot ceea ce reprezintă un pericol pentru sistem.

Despre asta o să și vorbesc diseară la emisiune. Și am să arăt că această campanie este împotriva a tot ceea ce reprezintă un pericol pentru sistem. Întâi Călin Georgescu, apoi George Simion, AUR, Realitatea Plus, Alexandreasca și toți ceilalți care încercăm să arătăm de ani de zile ceea ce trăim astăzi. Pentru că tot ceea ce am spus la Realitatea Plus de ani de zile, astăzi se întâmplă.

Este realitate. Se întâmplă.”, a declarat Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”.

Raport devastator despre lovitura de stat din România

„Diseară o să vorbesc despre un nou raport devastator al unei instituții independente internaționale care vine și vorbește despre lovitura de stat din România, despre modul cum efectiv au călcat în picioare și au schimbat legea pentru a-l interzice pe Călin Georgescu, despre abuzul Curții Constituționale, despre faptul că nu mai există libertate de expresie, despre faptul că nu mai există democrație.

Este al nu știu câtelea raport care confirmă, din nou, tot ceea ce noi am spus și, de fapt, motivele pentru care suntem pedepsiți în fiecare zi, pentru că mâine... nu e așa, din nou, avem emisia întreruptă pentru 3 ore, doar pentru că spunem adevărul și pentru că suntem de partea poporului.

La ora 21.00, Culisele Statului Paralel.", a completat jurnalista - Anca Alexandrescu.