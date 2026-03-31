Conflictul armat declanșat la finalul lunii februarie între Iran, Statele Unite și Israel a provocat un cutremur pe piața energetică globală, însă efectele sunt resimțite în moduri diametral opuse. În timp ce marile economii ale lumii se confruntă cu scumpiri record și penurie, Iranul reușește o performanță bizară: menținerea celui mai scăzut preț al combustibilului de pe planetă, la un nivel similar cu cel din Libia sau Venezuela, în ciuda bombardamentelor constante de pe teritoriul său.

Scumpiri în lanț și recorduri negative la nivel global

Unda de șoc a conflictului s-a propagat rapid în restul lumii, unde majorările tarifelor la pompă au devenit o constantă zilnică. Conform datelor furnizate de Statista, impactul cel mai sever a fost înregistrat în Filipine, unde benzina s-a scumpit cu 54%, iar motorina cu peste 81%. Nici marile puteri economice nu au fost ocolite; Statele Unite au raportat creșteri de 30% pentru benzină și 41% pentru diesel, în timp ce Germania a marcat un avans de 17%, respectiv 31% la aceiași indicatori. În acest peisaj de criză, România se aliniază tendinței globale, înregistrând o scumpire de aproximativ 30% în ultima lună, motorina standard depășind deja pragul psihologic de 10 lei pe litru.

Strategia Teheranului: Subvenții masive în umbra bombardamentelor

Deși se confruntă de mai bine de o lună cu o stare de asediu, Iranul își protejează șoferii prin mecanisme financiare interne extrem de agresive. Potrivit portalului Global Petrol Prices, la Teheran benzina se comercializează cu echivalentul a doar 12,6 bani pe litru, în timp ce motorina are un preț aproape simbolic de 2,5 bani pe litru. Această stabilitate artificială este rezultatul unor subvenții de stat colosale, menținute de mulți ani, care funcționează ca un scut social în fața conflictului militar. Totuși, această protecție la pompă vine cu un cost ascuns uriaș: inflația în Iran a depășit pragul de 50%, provocând o depreciere accelerată a rialului și o scădere dramatică a puterii de cumpărare a populației pentru orice alt tip de bunuri sau servicii.

Impactul scumpirilor în România: Un salt de 2 lei în 30 de zile

Deși nu este implicată direct în ostilități, România resimte din plin volatilitatea pieței petroliere. Diferența de preț față de începutul anului este frapantă; dacă la finalul lunii ianuarie benzina se vindea cu aproximativ 7,7 lei, în prezent tarifele pornesc de la 9,3 lei pe litru. Situația este și mai tensionată în cazul motorinei, care a înregistrat un salt de peste 2 lei într-un interval extrem de scurt, ajungând să fie comercializată cu aproximativ 10,3 lei pe litru. Această evoluție pune o presiune imensă pe transportatori și pe lanțurile de aprovizionare, într-un moment în care contextul geopolitic rămâne extrem de incert.