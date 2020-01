Amenzi uriașe pentru operatorii de telefonie din România

"În cadrul unei campanii dedicate, am verificat acoperirea cu servicii de voce mobilă în aproximativ 13.400 de localităţi, adică în toate localităţile cu mai mult de 10 locuitori, fiind totodată măsuraţi peste 246.000 de km pe drumurile naţionale, judeţene, orăşeneşti şi comunale. Pentru că niciunul dintre operatorii care furnizează servicii de voce mobilă nu şi-a îndeplinit obligaţia de a avea o acoperire cu servicii de voce a unor zone locuite de cel puţin 98% din populaţia României, am aplicat amenzi în cuantum total de 1.610.000 de lei, în funcţie de procentul de acoperire atins de fiecare. Operatorii şi-au asumat aceste obligaţii odată cu licenţele de utilizare a spectrului radio, ele nefiind facultative. Vom relua această campanie de măsurători şi în acest an şi vom continua, dacă este necesar, să aplicăm sancţiuni până la îndeplinirea completă a obligaţiilor asumate. Toate rezultatele măsurătorilor sunt disponibile pe www.aisemnal.ro", a declarat Cristin Popa, director executiv al ANCOM.



Potrivit Autorităţii, în urma măsurătorilor efectuate în perioada mai - septembrie 2019, Orange România acoperea cu servicii de voce mobilă un procent de 97,81% din totalul populaţiei, Vodafone Romania - de 97,76%, Telekom România Mobile Communications - de 96,53%, respectiv RCS&RDS - de 95,42%.



Din totalul amenzii de 1,61 milioane de lei, RCS&RDS a primit o sancţiune pecuniară de 800.000 de lei, Telekom România Mobile Communications - de 700.000 de lei, Vodafone România - de 60.000 de lei, iar Orange România de 50.000 de lei.



Conform licenţelor de utilizare a spectrului radio deţinute, Orange, Vodafone şi Telekom Mobile au avut obligaţia de a acoperi cu servicii de voce zonele locuite de cel puţin 98% din populaţia României prin intermediul reţelei proprii de acces radio, până la data de 5 aprilie 2017, iar RCS&RDS până la data de 5 aprilie 2019.



ANCOM a realizat o hartă interactivă pe baza măsurătorilor efectuate în cadrul campaniei de măsurare a acoperirii naţionale cu servicii de voce mobilă, pentru ca toţi utilizatorii să aibă acces la cele mai recente date privind acoperirea cu servicii de voce a tuturor operatorilor prezenţi pe piaţa din România.