Amazon vrea să concureze cu Tesla pe piața vehiculelor electrice

De vânzare sunt disponibile deocamdată doar maşinile de nivel doi, modele dotate cu autopilot, care permite şoferilor să-şi ia mâinile de pe volan, sau picioarele de pe pedale. Aici Tesla este lider de piaţă, cu o cifră de afaceri de 24 miliarde de dolari, în 2019. Elon Musk a părut amuzat de vestea că Bezos investeşte în această industrie şi i-a transmis un mesaj prin twitter :„ @JeffBezos este o copie, haha”, notează Mediafax.

O astfel de maşină costă între 300.000 şi 400.000 de dolari. Liderul la accidente este Uber, care în 2018 a omorât o femeie pe bicicletă, fără să existe urme de frânare. Mai mult, Uber a oprit testarea unui model pentru că nu respecta culoarea roşu a semaforului.

Volkswagen a anunţat şi el o investiţie în startup-ul de maşini autonome Argo AI, iar producătorul auto Navya, care a dezvoltat un autobuz electric de 15 pasageri, spune că are deja multe vehicule fără şofer care sunt utilizate în programe pilot din întreaga lume. Google este şi el pe lista celor care participă la dezvoltarea maşinilor autonome

We are delighted to announce that Zoox is teaming up with @amazon. We have made great strides in creating autonomous mobility from the ground up, and are excited to continue working with our exceptionally talented team to realize that vision. https://t.co/TdQKaebKW7