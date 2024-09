"Acest pas nu a fost luat ușor, însă motivele sunt evidente și nu mai pot fi ignorate. Cooptarea în rândurile PNCR a unor figuri controversate, precum Viorica Dăncilă contravine valorilor și principiilor pentru care Alternativa Dreaptă a luptat și va continua să lupte.

Intrarea noastră în această colaborare a vizat crearea unui pol conservator şi pro-occidental real, atât social cât şi economic de dreapta. Această viziune devine imposibilă o dată cu promovarea în foruri de conducere şi chiar nominalizarea informală pentru fotoliul de premier a unui socialist din epoca Dragnea.

Mai mult decât atât, PNCR sub președinția actuală, a demonstrat o lipsă gravă de consultare și transparență. Ne-am confruntat cu ignorarea totală a noilor colegi de partid, lipsa numirilor liderilor de filiale județene și, cel mai grav, o lipsă cronică de comunicare între părți. Aceste aspecte sunt greu de înţeles pe fondul faptului că formaţiunea noastră reprezenta 75% dintre membri activi ai construcţiei PNCR.

În aceste condiții, este clar că drumurile noastre se despart aici. Alternativa Dreaptă rămâne fidelă valorilor sale și va continua să facă politică de dreapta, bazată pe principii solide și pe respectul față de cetățeni și colaboratori.

Eficientizarea aparatului de stat, protejarea familiei naturale, scăderea taxelor şi impozitelor, susţinerea IMM-urilor şi combaterea exceselor culturale ale noii stângi rămân priorităţile noastre, iar dacă nu îi vom găsi pe cei ce se raliază acestor principii, ne vom lupta pentru ele singuri. Obiectivul nostru rămâne același: să construim o Românie de dreapta, liberă și prosperă", a transmis președintele Partidul Alternativa Dreaptă, Adela Mîrza.

Adela Mîrza. N-au cum să faci un pol conservator autentic aducând la vârf social-democrați

Într-o interveție în direct la Realitatea Plus, președintele Partidului Alternativa Dreaptă a detaliat motivele care au dus la ruptură.

"Lipsa de comunicare a făcut această colaborare și mai grea. In continuare, Tehres a încercat să aducă voci și personalități cu notorietate in partid, totul a culminat cu venirea Vioricăi Dăncilă. Am aflat din presă despre venirea ei, ceea ce m-a durut foarte mut, nu ai cum să facă un pol conservator aducând la vârful partidului un politician care a fost o social-democrat toată viața, știe toată lumea că a fost o pupila lui Liviu Dragnea (...) Problema este că nu au cum să faci o forță conservatoare autentică încercând să aduci social-democrați la vârf. Acesta era doar începutul, urmând, probabil, să vină și alții.

În aceste condiții am decis să ne retragem, în condițiile în care cam 75% din membri erau de la Alternativa Dreaptă. Asta nu înseamnă că respectul meu față de cea ce face Cristina Tehreș se diminuează, îi urez succes, chiar mi-aș dori să ia un scor cât mai mare la alegerile prezidențiale. Mi-aș fi dorit să fie reprezentantul nostru, al tuturor conservatorilor, dar din păcate dorința de a ieși în față, de a defila cu personalități din trecutul politic al României nu știu cât aduce plus valoare sau îți ia din voturi.

Cristian Terheș, despre ruperea alianței cu Alternativa Dreaptă: „Mergem mai departe. Vom crea un pol nu doar din membri de partid”

Cristian Terheș, președintele Partidului Național Conservator Român spune că a luat act de decizia celor de la Alternativa Dreaptă și că va construi un pol care să depășească granițele unui partid politic.

„Am fost notificați de decizia celor de la Alternativa Dreaptă dat fiindcă e o decizie unilaterală, e de prisos să o comentez. Obiectivul Partidului Național Conservator este de a coagula persoane care pot aduce schimbarea. Genul de bătălii pentru idei precum suveranitatea nu se pot duce cu oameni fără experiență în Parlament. Te poți bate, dar dacă nu ai oameni în parlament, degeaba. Când te uiți la români, unii au nevoie de măsuri sociale, alții de investiții și măsuri economice. Deci, totul trebuie să pornească de la nevoile românilor. Nu poți face politică de stânga fără măsuri de dreapta. Sunt la sediu partidului nostru câteva persoane care mă așteaptă, sunt diverse persoane care vor să se implice. Vrem că creăm un pol care sa depășească granițele unui partid”, a declarat Cristian Terheș.