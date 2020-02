Alt apropiat al lui Dragnea pleacă din PSD. Fostul trezorier Mircea Drăghici a demisionat

”Am analizat cu multă responsabilitate situaţia politică actuală, PSD se află în reconstrucţie şi pentru a întări parcursul pe care actuala conducere şi-l doreşte, am hotărât să iau o decizie radicală. Având în vedere problemele cu ecouri publice din trecut, precum şi starea mea de sănătate, astăzi am demisionat din PSD şi am comunicat acest lucru domnului preşedinte, Marcel Ciolacu şi domnului secretar general Paul Stănescu, cărora le-am precizat şi dorinţa mea de a continua ca deputat neafiliat. Pentru mine, activitatea politică este un capitol închis. Ţin să mulţumesc tuturor colegilor de la nivel naţional şi din Argeş, pentru cei 23 de ani de convieţuire că într-o familie!”, a scris Drăghici pe Facebook.

Drăghici a fost trimis în judecată anul trecut, în 25 iulie 2019, de DNA, pentru delapidare și utilizare a subvenţiilor în alte scopuri decât acelea pentru care au fost acordate. Conform procurorilor, în perioada 15.02.2018 – 11.06.2018, Drăghici a utilizat suma de 380.000 euro provenită din subvenţia acordată partidului de către Autoritatea Electorală Permanentă, pentru a-şi cumpăra un imobil în cartierul Pipera, oraşul Voluntari, judeţ Ilfov. De asemenea, Drăghici a scos din patrimoniul PSD o mașină de lux din banii partidului pe care a vândut-o soției, banii fiind achitați un an mai târziu. Este vorba de un Mercedes Benz model GLE 350 Coupé, cu o valoare de 324.800 lei.

Drăghici a demisionat din funcția de trezorier al PSD in 5 iunie 2019, dupa ce AEP incepuse verificarea banilor cheltuiti de partid din subventiile primite. Potrivit Radio Europa Liberă, Curtea de Conturi a descoperit nereguli majore în legătură cu sumele plătite de PSD pentru Congresul din martie 2018, mitingul din Piaţa Victoriei din 9 iunie 2018, al „cămășilor albe”, şi Consiliul Naţional din decembrie 2018, precum şi despre faptul că social-democraţii au probleme să justifice în faţa Curţii de Conturi sumele plătite pentru avioanele private închiriate pentru Liviu Dragnea şi echipa lui.