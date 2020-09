Alina Gorghiu, despre dublarea alocațiilor: ”Guvernul va discuta opţiunile în privinţa alocaţiilor după motivarea CCR”

"Este foarte grav când argumentele raţionale sunt date la o parte de alte considerente care ţin de alegeri şi de populism. De câteva săptămâni se întâmplă o serie de lucruri care pun în discuţie fundamentele stabilităţii economice a ţării. Nu există nici un Guvern care să nu dorească dublarea alocaţiilor. PNL a realizat deja mai multe majorări, ultima chiar luna aceasta. Tot PNL a fost primul partid care a avut un capitol despre susţinerea familiilor şi creşterea demografică în programul de guvernare. Dar în momentul de faţă suntem într-o situaţie dificilă şi de fapt nu doar noi, ci toate ţările sunt afectate de criză", a spus Gorghiu.

Ea a menţionat că "soluţia raţională" era dublarea alocaţiilor eşalonat.

"Soluţia raţională, cum spuneam, era dublarea alocaţiilor eşalonat şi am fi ajuns în doi ani acolo unde dorim toţi fără să mai oprim prin gara populismului. Acum a fost o diferenţă de opinie între Executiv şi Legislativ nu asupra dublării în sine, ci asupra calendarului, iar arbitrajul CCR este cel anunţat azi. Alta ar fi fost situaţia dacă CCR ar fi fost deja de acord cu legea prin care desfiinţăm pensiile speciale, aşa cum a trecut de Parlament. Am fi avut fonduri pentru o mărire considerabilă a alocaţiilor. Aşa, resursele nu există, dar Guvernul va discuta ce opţiuni are în viitor după ce vom vedea motivarea CCR. Garantăm că alocaţiile vor fi dublate, dar nu imediat, ci etapizat", a declarat Gorghiu pentru AGERPRES.