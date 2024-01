”Eu ca argeşeancă, ca om care văzut foarte multe campanii în politica românească, din 2001 încoace, vă spun că nu avem voie, noi cei din coaliţia aflată la guvernare în momentul acesta, să întindem nervii românilor cu patru tipuri de alegeri în 2024. Şi aşa, trebuie să fim corecţi cu cetăţenii şi să le spunem că avem priorităţi care pot fi puse într-o anumită umbră dacă ne vom concentra prea mult pe campaniile electorale şi alegeri, iar prioritatea este stabilitatea politică, o altfel de prioritate la fel de importantă este atragerea banilor din PNRR, strategii legate de investiţii, echilibrarea bugetului”, a spus Alina Gorghiu, la PIteşti, despre comasarea alegerilor.



Ea a continuat: ”M-aş bucura ca în luna februarie să găsim o soluţie înţeleaptă. Eu sper să găsim soluţia agreată, consensuală, la nivelul coaliţiei, astfel încât să eliminăm toate aceste probleme care pot fi create în an electoral, an electoral care presupune întotdeauna un anumit nivel de agitaţie social, greve, proteste, dar presupune şi costuri destul de mari.”.



Ministrul Justiţiei a arătat că ”majoritatea spune că exerciţiul democratic costă şi suntem dispuşi ca stat democratic să suportăm sume de bani relevante pentru a gestiona procesele electorale, dar în acest an vorbim de 3,8 miliarde de lei care se cheltuiesc cu desfăşurarea în bune condiţii a acestor alegeri”.



”Un argument suplimentar, cred că am putea să evităm oboseala electoratului şi un eventual absenteism, spre sfârşitul anului, pentru că nu toată lumea aleargă spre urnele de vot a patra, a cincea oară în 2024”, a mai spus Gorghiu.