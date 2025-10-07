Usturoiul, pe care mulți îl consideră doar un ingredient culinar, a fost elogiat de Dr. Virgiliu Stroescu pentru importanța sa asupra organismului. Acesta recomandă consumul a câte unui cățel de usturoi pe zi, integrat în diverse preparate:

„Usturoiul are peste 25 de efecte benefice. 25!!! Usturoiul este un dezinfectant, deci unui om care are infecție, tulburări, să-i dați puțin usturoi, (…). usturoiul ca atare are zeci de substanțe care fac bine - vindecă, cicatrizează, omoară microbii, dau potență, dau energie, omoară microbii, omoară ciupercile.

Vedeți ce micuț este? L-a făcut Dumnezeu micuț pentru că este atât de puternic! Dacă ar fi usturoiul cât un dovleac, ar fi nenorocire, el este micuț, dar își face datoria perfect. Zilnic dacă putem să mâncăm câte un cățel de usturoi ar fi extraordinar, ne-am dezinfecta tot tubul digestiv. Mâncați vinete? Puneți puțin usturoi. Mâncați o salată, puneți usturoi. Și în cartofi. Sau îl dăm puțin prin blender, iese o zeamă de usturoi cu puțin ulei, ne curăță și ne vindecă tot organismul”, a precizat specialistul la un post tv.