Ministrul Sănătății merge în SUA pentru a negocia cu Pfizer. România vrea să obțină medicamente inovative de la americani

Sursă: Realitatea PLUS

România caută acum soluții după ce 29 de milioane de doze antiCovid au fost contractate în plus de țara noastră. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că se analizează varianta unei negocieri directe cu Pfizer. Potrivit surselor, acesta ar urma să meargă la Washington pentru negocierile în cazul banilor datorați.

În acest fel, susține ministrul într-o postare pe Facebook, în contul sumei de 666 de milioane de euro, România să primească de la companie medicamente inovative. România a pierdut, în primă instanță, procesul cu Pfizer însă DNA confirmă că dosarul achiziției de vaccinuri COVID-19 este încă în lucru.

Cum a ajuns România să plătească o sumă uriașă la Pfizer

Potrivit ministrului Alexandru Rogobete decizia instanței pune România în fața unei obligații financiare majore. Acesta susține că autoritățile caută acum soluții pentru a limita impactul asupra bugetului public. Ministrul a postat pe pagina sa de facebook un mesaj prin care susține că se analizează varianta unei negocieri directe cu Pfizer

România a ajuns în această situație critică după ce s-ar fi comandat în exces doze de vaccin anticovid. În perioada ianuarie - mai 2021, Guvernul condus de Florin Cîțu a aprobat achiziția a 52,8 milioane de doze de vaccin Pfizer și Moderna, destinate anilor 2022 și 2023. Vlad Voiculescu a fost demis în aprilie 2021 din funcția de ministru al Sănătății, iar în locul lui a fost numită Ioana Mihăilă, care ar fi semnat obligația de cumpărare.

Câteva luni mai târziu, în septembrie 2021, DNA a deschis inițial un dosar in rem legat de modalitatea în care România a achiziționat dozele de vaccin.

În anul 2023, parchetul anticorupție îi punea sub urmărire penală pentru abuz în serviciu pe fostul premier Florin Cîțu, dar și pe foștii miniștri ai Sănătății - Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Prejudiciul estimat de procurori este de peste 1 miliard de euro.

Potrivit DNA, Ioana Mihăilă nu a activat o clauză care ar fi permis României să nu mai plătească dozele.

Pe 1 aprilie 2026, un tribunal din Belgia a decis în primă instanță că România trebuie să plătească 666 de milioane de euro companiei Pfizer pentru comenzile date în anul 2021 și neonorate. Actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că România nu are bani să plătească.