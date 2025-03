Mihaela Bilic revine în atenția internauților cu informații valoroase despre sănătate și nutriție. Medicul nutriționist a discutat despre un produs disponibil în supermarket, care costă doar 7 lei, dar oferă numeroase beneficii.

Nutriționistul a subliniat că sardinele în sos reprezintă o opțiune excelentă pentru o masă rapidă, accesibilă și destul de nutritivă. Acestea conțin un ingredient care ajută la absorbția fierului și sunt bogate în omega 3 și vitamina D.

Pe pagina sa personală de Facebook, unde împărtășește constant informații relevante pentru urmăritorii săi legate de sănătate și alimentație, Mihaela Bilic a menționat sardinele în sos de tomate.

Acest produs este disponibil în orice supermarket la un preț convenabil. În plus, este gustos și aduce o serie de beneficii pentru organism și sănătate.

„Știu că v-am mai zis, dar merită să vă amintesc. Ea este conserva de sardină în sos de tomate. De ce e așa valoroasă? Pentru că are omega 3 din peștele gras, vitamina D din grăsimea de pește, are oase, adică are calciu, că sunt fierte cu tot cu oase, și are mult fier. Aceste patru ingrediente, într-o cutiuță perfectă, care nu costă decât șapte lei, Și în felul ăsta bifați toți nutrienții de care aveți nevoie într-o formă armonioasă, extrem de ușor de absorbit în organism. Și de ce am ales-o în sos tomat? Pentru că mediul acid din roșii crește absorbția fierului”, a spus Mihaela Bilic, într-un videoclip, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, nutriționista a prezentat sardine din Marea Baltică și le-a recomandat oamenilor să le introducă în alimentația lor.

„Sunt perfecte, sunt din Marea Baltică și merită consumate că tot vrem să mâncăm mai des pește. Uite, chestia asta e practică și ușoară de consumat. Deci omega 3, vitamina D, calciu și fier pentru șapte lei. Recomand!”, a mai explicat Bilic.

