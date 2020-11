Alexandru Rafila, previziune îngrijorătoare: ”România va ajunge să raporteze zilnic 10.000 de noi cazuri de infectare în cel mult două săptămâni”

“Dacă am putea să creştem şi capacitatea de testare încât să putem să facem circa 80.000 de teste pe zi, în condiţii de calitate însă... atunci sigur că am putea să încercăm să ţinem şi lucrul sub control mai bine. Lumea se concentrează pe măsurile legate de încetarea unor activităţi şi nu se concentrează pe măsurile de sănătate publică: identificarea persoanelor infectate, a contacţilor, testarea contacţilor. Asta au făcut toate ţările (...) Doar închiderea fără partea de sănătate publică, din păcate, nu dă rezultate”, a afirmat Alexandru Rafila, marți seara, la un post TV.

Întrebat despre evoluţia numărului de cazuri de COVID-19 în România, Alexandru Rafila a afirmat că “10.000 or să fie în 10-15 zile”.

“Sistemul de sănătate din România este la limită, întârzierea unor măsuri va duce la nevoia aplicării unor măsuri şi mai dure pentru o durată mai lungă de timp. Cu cât măsurile vor fi luate mai devreme ele pot fi luate pe o durată rezonabilă şi afectează mai puţin viaţa economică şi socială”, a mai spus Alexandru Rafila.