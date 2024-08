„Prima sesizare de la Spitalul Pantelimon a fost făcută de doamna Stamatoiu, asistent șef sau, mă rog, director de îngrijiri, cum se numește la spitalele mai mari, pe data de 8 aprilie. Eu am aprobat o acțiune de control pe data de 10, printr-un referat, iar la această acțiune au participat două persoane.

Șeful corpului de control, funcțional public, și un consilier personal al meu, care avea atribuții pe probleme de control. Ceea ce s-a verificat de către acești oameni a fost o plângere de natură administrativă. Doamna Stamatoiu se plângea că este împiedicată să se exercite atribuțiile de serviciu de cei care conduceau spitalul, de diverse alte persoane și a fost dublată această sesizare de o sesizare a doamnei dr. Voicu, care tot așa se plângea că nu poate să lucreze în colectivul în ATI și că este victima unui bullying sau cyberbullying, ceva de genul ăsta, mobbing, nici nu știam exact ce înseamnă acești termeni și ei s-au dus să verifice acest lucru. Ei nu s-au dus să verific cazurile semnalate la parchet. Nu, pentru că nici nu are dreptul. Deci, să vă explic. Spitalul a fost notificat, ei au fost... Deci, reclamația a fost făcută pe 8, eu am trimis corpul de control pe 10. Ceea ce a ajuns la noi a fost un document pe care doamna Stamatuiul l-a depus în dimineața zilei de 11 la spital, în care sesizează spitalul că a făcut o plângere penală din cauza unor morți suspecte la spital. Deci, pe 8 a venit doar plângerea legată de modul cum se comporta conducerea spitalului cu cele două doamne. Cu una dintre ele, cu doamna Stamatoiu, că fiecare a făcut plângerea ei. Una a făcut pe 8 și una a făcut pe 12. Dar sunt plângeri de natură administrativă.

Eu am aflat despre cazurile suspecte de la managerul spitalului. Am luat legătura cu el și atunci am făcut două lucruri. I-am spus să facă plângere penală și spitalul pentru aceste cazuri suspecte, pe de-o parte. Și pe de-altă parte am trimis o scrisoare la colegiul medicilor să ne dea un medic. Pentru că noi la corpul de control avem funcționari publici care n-au specializare în control medical. Colegiul medicilor s-a sesizat imediat în urma informării pe care le-am dat-o noi și solicitării pe care le-am dat-o noi s-au întrunit și ei tot în 11 și au declanșat procedura de ancheta disciplinară. Ancheta disciplinară este o procedură care revine în exclusivitate colegiului medicilor și se referă la activitatea medicală. La eventuala culpă medicală în modul în care se tratează un anumit pacient sau mai mulți pacienți. Oricum, pe 11 s-au declanșat ancheta penală, ancheta disciplinară a colegiului medicilor și o anchetă internă a spitalului”, a spus Alexandru Rafila.

Rafila: C auzele suspecte de omor sunt de competența exclusivă a procurorului

„Spitalul conform legii are datoria în cazul în care apare o astfel de situație să facă o comisie internă formată de medici din alte secții, nu de specialitate ATI, să verifice situația existentă. Asta este desfășurătorul. Mai mult, există prevedere foarte clară în codul penal în care într-o astfel de situație cauzele suspecte de omor sunt de competența exclusivă a procurorului. Deci corpul de control nu avea atribuții să cerceteze așa ceva. Nu avea atribuții și nici nu avea pârghile. Gândiți-vă că dacă la ancheta internă a spitalului sau la colegiul medicilor s-au făcut discuții cu personalul, s-au verificat documente medicale, chestiunile care au ținut, de percheziție informatică, de la echipamentele de acolo, la injectomate, interceptări și așa mai departe, toate chestiunile astea le-a putut face parchetul. Ori a durat patru luni până am auzit și noi de referatul procurorului, din momentul sesizării până în momentul când a... Deci eu nu pot să imput unor oameni care au fost acolo ca să-și facă datoria, au fost făcuți în toate felurile, milițieni și așa mai departe, cei de la corpul de control, adică eu am fost un coleg de la corpul de control, directorul chiar corpului de control care între timp a și demisionat și un consilier personal al meu care avea astfel de atribuții.

N-am înțeles de ce noi am fost ținta unui astfel de atac, pentru că am reacționat imediat, n-am vrut să ascundem nimic. Am dispus managerului să ia imediat să facă plângere penală. Am sesizat colegiul medicilor. Deci n-am avut ce să ascundem, n-aveam de ce, pentru că era o situație foarte gravă, mai ales că ea fusese concomitent tot în data de 11 cred, a început și presa să relateze despre aceste morți suspecte. Și asta a fost tot desfășurătorul pe care l-am probat, l-am transmis la corpul de control al primului ministru, împreună cu toate documentele doveditoare și însoțitoare ale acestei activități.

De exemplu, eu ca ministru al Sănătății nu am văzut concluziile și raportul Comisiei de Disciplină. Nu am dreptul conform legii. Singurii cu care lucrează colegiul medicilor într-o astfel de situație sunt cei de la parchet. Eu i-am spus managerului: cât mai repede plângere penală. Pentru că era o situație foarte gravă”, a spus ministrul, la Realitatatea PLUS.