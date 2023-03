Rasturnare de situatie in cazul incidentului feroviar din aceasta dimineata. Se pare că in realitate a avut loc o ciocnire intre trenul de calatori care transporta 280 de persoane si cel de marfa, incarcat cu masini. Coliziunea ar fi avut loc la o viteza de 30-40 km/h. Pana in prezent, exista informatii despre 12 raniti, 4 dintre ei ajungand la spital, iar alte 8 persoane se pare ca au primit ingrijiri medicale la fata locului. Informatiile actuale le contrazic pe cele initiale, care vorbeau despre faptul ca trenul cu calatori ar fi fost pus in situatia de a frana brusc pentru a evita sa se izbeasca de un marfar, posibil deraiat. Cei de la CFR au transmis prin vocea lui Dan Trifu, specialist in cadrul institutiei, ca viata pasagerilor nu ar fi fost pusa in pericol niciun moment. Comunicarea lor nu spune nimic despre faptul ca cele doua trenuri s-ar fi lovit.