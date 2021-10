Alexandru Rafila: certificatul Covid este discriminatoriu

realitatea PLUS

Alexandru Rafila a declarat la sfârșitul acestor ședințe că ,,oamenii au vrut să discute în general despre problemele legate de pandemie. Reprezentantii cu care am vorbit au spus că din păcate, nu au fost contactati până acum din zona guvernamentală. Cei din sectorul privat dar și HORECA au declarat că sunt nemulțumiți de guvernanți din cauza faptului că nu au fost incluși la discuțiile despre rezolvarea principalelor probleme din pandemie, care îi afectează direct’’.



Deciziile în privința pandemiei au fost luate din birouri, fară consultări



Reprezentantul României, la OMS a mai spus că ,,este anormal ce s-a întâmplat până acum, iar noi vrem să rezolvăm această criză pandemică cât mai curând. Din păcate, în ultima vreme, deciziile au fost luate din birouri, fară consultări, iar cei care au luat aceste decizii nu stiu consecințele!’’.

,,Noi (PSD), am venit cu un set de propuneri care ulterior, sperăm să fie agreate de toată lumea. Până acum, din ce am vorbit cu reprezentanții din domeniul privat, nu am întâlnit niciun fel de împotrivire al acestui principiu de vaccinare. Campania de vaccinare se bazează mai ales pe modul în care angajatorii abordează acest subiect important. Exista studii care demonstrează că oameni au încredere în angajatorii lor cu privire la vaccinare ‘’.

Specialistul a vorbit și despre proiectul de lege respins în Senat și pe care nu l-a putut susține. Certificatul Covid este discriminatoriu

,,Nu se pot face discriminări ale acestui proiect de lege. Nu poți să menționezi doar starea de alerta care durează de mai bine de 1 și jumătate. Un astfel de act normativ care stârnește dezbateri pro și contra, trebuie foartre bine gândit pentru a se evita discriminarea, dar propunea noastră este să venim și să rescriem acest act normativ. Ce au declarat cei din PNL și UDMR nu e este tocmai cel mai bun lucru. Nu putem să nu sprijinim alături de campania de vaccinare și accesul la testare, dar acest proces trebuie să fie nediscriminatoriu. Totodată condiționarea pentru plata testelor nu este o idee foarte bună! Trebuie făcute eforturi să trecem peste aceasta perioada neagra cu 500 de decese în fiecare zi’’, a mai spus acesta.