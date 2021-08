Alexandru Rafila consideră că a fost un eșec total campania de vaccinare.

„Niciodată nu am apreciat că a fost un succes. Noi am plecat la drum, în ianuarie – februarie, pe locul 4 – 5 în Europa şi am ajuns pe locul pe care-l avem de obicei – penultimul în UE, având jumătate dintre populaţie vaccinată faţă de media Uniunii Europene”, a precizat dr. Alexandru Rafila.

„E clar că această campanie a fost un eşec, dar ceea ce mă surprinde pe mine cel mai tare este că aceste două luni care au trecut din momentul în care oamenii, în mod evident, nu s-au mai vaccinat, am ajuns la un maxim de 10.000 de persoane care se vaccinează zilnic, de la 100.000, ţineţi minte.

A scăzut de 10-12 ori numărul celor vaccinaţi. Nu s-a întâmplat nimic. S-a aşteptat în termeni mioritici să se întâmple o minune ca lumea revină la vaccinare.

Această minune, fără contribuţia autorităţilor, fără parteneriatul cu populaţia, cu profesioniştii, nu se poate întâmpla”, a adăugat reprezentantul României la OMS.