" M-am abtinut astazi la votul privind adoptarea certificatului verde din anumite motive punctuale, asa cum nu am sustinut achizitionarea unui numar de doze de vaccin in exces.

"Nu cred că tot antreprenorii, cei care au sustinut surplusul de venituri din acest an, trebuie sa fie cei obligati sa suspende pe termen nedeterminat raporturile de munca cu angajatii nevaccinati, in contextul in care ne confruntam cu o criza a fortei de munca.