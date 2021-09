Fostul ministru a explicat și procedura europeana pentru vaccinuri: „Comisia Europeana ne-a pus la dispozitie un mecanism flexibil, in care fiecare stat membru are posibilitatea de a face comezi, in conditii bune. Mecanismul prevedea o perioada de timp clara in care comanda putea fi acceptata sau nu. Inca un amanunt, o comanda odata lansata este ferma si trebuie platita. Si nu pana in 2023, ci pana in 2022. Cifra vehiculata de 120 de milioane vaccinuri la un cost mediu de 15 EUR/doza inseamna un cost pentru Romania 1.8 miliarde de euro. In sedinta de guvern am solicitat sa decontam din fonduri europene sumele aferente achizitionarii dozelor… fara succes, au ramas pe buget de stat”.

Premierul Florin Cîțu susținea că plata se face în 2023: „Comisia Europeana a negociat 4.4 miliarde de doze pana in 2023, Romaniei ii revin 4.3%, cota parte, referitor la populatia care poate fi vaccinata. Punct. Nimic mai mult, nimic mai putin, asta e ceea ce a luat Romania”, potrivit afimațiilor de joi de la un post TV.