„Să știți că am sperat până în ultima clipă. Nu doar eu, ci toți cei 17 colegi liberali care ne-am dezafiliat, în semn de protest, din grupul parlamentar al PNL.

Chiar am sperat că se vor trezi în al doisprezecelea ceas și vor spune NU acestei cârdășii cu PSD.

La începutul lunii octombrie am fost 40 de parlamentari din PNL care am semnat scrisoarea deschisă prin care ceream renunțarea la orice discuție cu PSD și refacerea de urgență a coaliției de dreapta. După ce apelul nostru a fost ignorat, 17 dintre cei 40 am mers mai departe și ne-am dat demisia din grupul parlamentar. 23 au format un grup distinct care susținea că soluția este opoziția din interiorul PNL”, a transmis Kocsis-Cristea.

Deputatul a vorbit și despre votul dat de PNL pe lista celor care vor fi în guvernul condus de Nicolae Ciucă, alături de PSD și UDMR.

„Astăzi a avut loc votul decisiv pentru programul politic comun cu PSD. Au fost 29 de voturi pentru, 10 împotrivă, 9 abțineri și 17 absenți.