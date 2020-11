Alexandru Arșinel, declarație emoționantă: "O viată întreaga a ars pentru teatru și pentru lumea teatrului"

"Stiam ca a iesit la pensie si plecase la Piatra Neamt, de unde era sostul sau. Au avut o perioada placuta si fericita acolo, infiintand o trupa de teatru, realizand spectacole. O viata intreaga a ars pentru teatru si pentru lumea teatrului. Actrita, regizoare, scenarista – toata paleta de roluri din lumea teatrului.

Era o colega speciala, extrem de corecta. Nu exagera niciodata. Era foarte corecta in relatiile cu colegii. Era si extrem de mamoasa: daca se intampla sa joci cu ea la inceput de cariera te ajuta, te incuraja, te indruma", a afirmat actorul.

El a subliniat ca este in situatia de a vorbi "la modul trecut de niste colegi minunati". "Am fost prieten si vecin cu Gaitan (actorul Vladimir Gaitan, care a decedat pe 10 decembrie -n.r.), am jucat cu Draga. Sunt oameni cu care m-am intalnit si am impartasit dureri si bucurii, copii si familii. Este extrem de trist mai ales ca stirul se scurteaza. Momentele astea pe care le traim acum cu aceasta pandemie care te pandeste dupa colt...", a mai spus marele actor roman.

Lumea teatrului românesc este în doliu. S-a mai stins o stea ce a luat drumul spre veșnicie. A murit celebra actriță Draga Olteanu Matei. Medicii de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași au anunțat că, în ciuda eforturilor depuse, Draga Olteanu Matei a murit în noaptea de marți spre miercuri.