Sursa : Administrația Națională de Meteorologie

COD: GALBEN

Data emiterii: 09-10-2025 ora 5:44 Nr. mesajului: 1

Valabil de la: 09-10-2025 ora 6:00 până la: 09-10-2025 ora 9:00

In zona: Județul Caraş-Severin: Reșița, Carașova, Fârliug, Târnova, Ezeriș, Zorlențu Mare;

Județul Arad: Săvârșin, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureș, Birchiș, Petriș, Ususău, Bata, Șiștarovăț;

Județul Timiş: Lugoj, Făget, Coșteiu, Gavojdia, Victor Vlad Delamarina, Tomești, Dumbrava, Margina, Traian Vuia, Fârdea, Bârna, Știuca, Curtea, Pietroasa;

Județul Hunedoara: Deva, Brad, Simeria, Vața de Jos, Băița, Crișcior, Ilia, Certeju de Sus, Dobra, Șoimuș, Baia de Criș, Vețel, Zam, Bucureșci, Luncoiu de Jos, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Ribița, Lăpugiu de Jos, Vălișoara, Tomești, Vorța, Burjuc, Cârjiți, Bulzeștii de Sus;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.