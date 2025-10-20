Ce ştim despre varianta Stratus

Varianta Stratus, denumită oficial XFG (şi în unele cazuri XFG.3), a fost identificată ca sub-variantă emergentă, cu răspândire globală şi monitorizată de World Health Organization (OMS) ca “variantă în observare”.

În Marea Britanie şi în Irlanda, Stratus a început să devină dominantă în cazurile nou înregistrate de COVID.

Datele actuale nu sugerează, însă, că boala provocată ar fi mai severă decât în versiunile anterioare.

Simptomele specifice care apar semnificativ

Pe lângă simptomele clasice – febră, tuse, oboseală – specialiștii notează că varianta Stratus poate să se manifeste prin semnale mai puţin uzuale:

Voce răguşită sau gravă, un simptom precoce care apare înainte sau în paralel cu celelalte.

Durere de dinţi şi maxilar, semnalată în câteva relatări din Marea Britanie, însă nu confirmată pe scară largă în literatura ştiinţifică publică.

Astfel, dacă apar dureri intense la nivelul maxilarului sau dinţilor, persistente şi însoţite de simptome respiratorii, experţii recomandă evaluare medicală promptă.

De ce creşte atenția în această toamnă

Creșterea infectărilor poate fi influențată de mai mulți factori: revenirea la şcoală, mai multă interacțiune în interior, scăderea protecţiei imune în populaţie după vreme. La acestea se adaugă faptul că varianta Stratus are o capacitate uşor crescută de a evita sistemul imun, după infecţii anterioare sau vaccinări.

Ce trebuie să facă oamenii

Dacă apar semne de boală respiratorie (tuse, dureri în gât, febră, oboseală) sau simptome mai neobişnuite (durere de maxilar/dinţi, voce răguşită), este recomandat să se facă un test COVID şi să contacteze medicul.

Monitorizarea stării de sănătate: dacă simptomele se agravează, apar dificultăți respiratorii sau alte semne de complicație, se impune evaluare de urgenţă medicală.