Presa rusă a publicat un filmuleț în care este surprins momentul în care sistemele de lansare pentru racheta balistică Yars sunt scoase din depozit. Europa se gândește cu groază dacă Putin își va pune în practică amenințările, amenințări care continuă încă de la începutul războiului cu Ucraina.

Armele au fost pregătite pentru a fi folosite în operațiuni militare. La momentul actual, sistemele de rachete balistice sunt complet echipate cu focoase nucleare și pregătite pentru lansare.

#BREAKING #WW3 Info: The Yars ICBM missile complex, capable of carrying ☢️ nuclear weapons, was put on combat duty in Novosibirsk, #Russia, - rosZMI



🚀can hit targets on distance of up to 11,000 km, and has an explosive power of ≈ one million tons. pic.twitter.com/Q7cIoeDVUn