În viziunea lui Trump, o reconstrucție „corectă” a Fâșiei Gaza nu doar că ar aduce beneficii economice, dar ar și oferi o oportunitate unică de a transforma teritoriul într-o destinație exclusivistă, ceea ce ar putea crește semnificativ valoarea imobiliară a acestei zone.

andidatul republican la președinția Statelor Unite, a făcut aceste comentarii în cadrul unui interviu acordat jurnalistului conservator Hugh Hewitt, care l-a întrebat dacă enclava de coastă, devastată de ofensiva militară de un an a Israelului, ar putea fi un alt Monaco „dacă ar fi reconstruită în mod corect”, potrivit Barron's.

„(Gaza n.r.) ar putea fi mai bună decât Monaco”, a spus Trump în timpul interviului. „Are cea mai bună locație din Orientul Mijlociu, cea mai bună apă, cel mai bun cu totul”, a mai adăugat acesta.

Trump a spus că „a fost acolo” și că asta l-a făcut să spună „wow”, deși a susținut că localnicii „nu au profitat niciodată” de vederile lor de pe malul mării.

„Ar putea fi cel mai frumos loc. Vremea, apa, totul, acel climat -- ar putea fi atât de frumos. Ar putea fi cel mai bun lucru din Orientul Mijlociu, dar ar putea fi unul dintre cele mai bune locuri din lume”, a mai declarat fostul președinte american.

Declarațiile lui Trump au venit la împlinirea unui an de la atacurile Hamas asupra Israelului, care au dus la moartea a 1.206 de persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ AFP bazat pe ultimele cifre oficiale israeliene.

În plus, The New York Times menționează că nu există nicio dovadă a unei vizite a lui Trump în Gaza, fie în calitate de președinte, fie ca om de afaceri. Un reprezentant al campaniei a precizat pentru ziar că Trump se referea la Israel, pe care l-a vizitat, împreună cu Cisiordania, în 2017, în timpul mandatului său. Gaza a fost sub ocupație israeliană timp de decenii, însă nu a fost niciodată considerată parte a teritoriului israelian.

Declarațiile lui Trump sunt similare cu cele ale ginerelui său, Jared Kushner, care a declarat în februarie că „proprietățile riverane din Gaza ... ar putea fi foarte valoroase”.

La un an după ofensiva militară a Israelului, care a implicat atât atacuri aeriene, cât și o invazie terestră, majoritatea zonei Gaza se află în ruină. Conform informațiilor furnizate de Organizația Națiunilor Unite, aproximativ un sfert dintre clădiri au fost distruse sau sunt grav avariate.

În aprilie 2024, ONU și Banca Mondială au evaluat costul necesar pentru reconstrucția infrastructurii esențiale din Gaza la 18,5 miliarde de dolari.

