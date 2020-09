Alertă MAXIMĂ la un centru medical din Sectorul 1: Sute de oameni au primit SMS-uri fals pozitive COVID-19

Totul s-a întâmplat în data de 22 septembrie, în jurul orei 10:00 sear, după ce un pacient care își făcuse testul COVID-19 și primise rezultatul potrivit căruia acesta era negativ, a primit un SMS prin care i se spunea că este infectat cu noul coronavirus. SMS-ul era trimis de pe un număr format din patru cifre, motiv pentru care nu putea să apeleze acel număr și nici să dea SMS înapoi pentru clarificări.

"Din data de 22, de la ora 12 noaptea, pacienții noștri au început să primească SMS-urile cum că sunt infectați cu noul coronavirus, SMS primit de la un număr format din patru cifre. Primii care au primit astfel de SMS-uri au fost, într-adevăr, cei acre au efectuat testarea COVID în cadrul centrului, dar primiseră rezultatul sub formă scrisă și rezulatul era negativ, iar de ieri dimineață au început să primească astfel de SMS-uri și altă categorie de pacienți acre nu făcut testare de COVID, dar au beneficiat de alte servicii medicale din cadrul centrului (...). Oamenii ne-au adus la cunoștință că au primit astfel de mesaje. (...) De ieri, primind și altă categorie de pacienți acest mesaj, bineînțeles că s-a instalat panica. Astăzi, foarte mulți pacienți care aveau programări la cabinetele noastre medicale, au sunat și și-au reprogramat pentru altă dată", a declarat Livia Gomeș, directoarea centrului Caraiman.

Ea a precizat că a luat legătura cu firma de IT, care a data sigurări că problema nu este din interiorul centrului. "Am depus plângere și sesizare către firma al cărui număr l-am identificata fi și bineînțeles că am depus plângere la organele competente să ancheteze această problemă", a mai spus Gomeș.

Potrivit acesteia, mesajele au fost trimise la început către pacienți din toate categoriile de vârstă, dintre cei care făcuseră testarea COVID, însă de ieri, de la prânz, deja categoria țintă este de 60+. Ea susține că dacă la începu era vorba doar de câteva zeci de pacienți care ar fi primit astfel de SMS, ulterior și-a dat seama în urma apelurilor telefonice primite la centru că este vorba de sute de pacienți.

Ea a precizat că în aceste momente se desfășoară o anchetă în acest caz, menționând că reprezentanții instituției sper ca vinovatul să fie descoperit cât mai repede: "Astfel să stăm și noi liniștiți și pacienții noștri să vină cu încredere la centru".

Întrebată care ar putea fi motivul care a sta la baza acestor SMS-uri, Livia Gomeș a spus că ar putea fi vorba despre o încercare de a crea panică și de a discredita instituția care oferă servicii medicale gratuite locuitorilor Sectorului 1. "Clar s-a mers pe o discreditare și generarea de panică în rândul pacienților", a spus aceasta.

În prezent, s-a deschis o anchetă și în cadrul DIICOT pentru a identifica cine se face vinovat de trimiterea SMS-urilor care au panicat sute de oameni.