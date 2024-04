Din data de 24 martie până pe 10 aprilie numărul cazurilor a crescut cu 203, în condițiile în care de la începutul anului au fost centrzlizate 379 de cazuri, potrivit datelor transmise de Prefectura Arad, scrie aradon.

Conform datelor furnizate de către Direcția de Sănătate Publică Arad, la nivelul județului, trei sferturi dintre cazurile confirmate au avut nevoie de spitalizare.

De asemenea, majoritatea infectărilor au fost înregistrate la copiii nevaccinați sau vaccinați cu o singură doză. Comparativ cu anii anteriori, cifrele înregistrate în acest an sunt îngrijorătoare. Astfel, în 2018 nu s-a înregistrat în județul Arad niciun caz, în 2019 am avut cinci cazuri, în 2020 au fost raportate 15 cazuri, iar în 2021 și 2022 nu s-a înregistrat niciun caz. Anul trecut, anterior declanșării epidemiei, Aradul a raportat 14 cazuri. Numărul cazurilor înregistrate în primele trei luni ale acestui an, sunt, prin comparație, în creștere semnificativă.

Cea mai gravă epidemie de rujeolă din ultimii ani a avut loc în 2016 și 2017, când Aradul a contabilizat 553, respectiv 527 de infectări.

În contextul menținerii la valori ridicate a îmbolnăvirilor cu rujeolă în județul Arad, autoritățile recomandă în mod special părinților să urmeze seturile de măsuri privind combaterea extinderii bolii, făcute publice atât de instituțiile din domeniul sanitar, de la nivel central sau local, cât și de medicii de familie, cei care pot oferi detalii despre posibilele complicații ale bolii.

Campanie de informare

În acest cotext, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Arad desfășoară pe parcursul lunii aprilie 2024 activități de informare, educare și comunicare în cadrul Campaniei Luna Națională de Informare despre Vaccinare.