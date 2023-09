Strada 8 Mai din municipiul Târgu Jiu a fost închisă după ce apărut o ridicătură în asfalt. La fața locului se află echipaje ale pompierilor care efectuează măsurători și pentru a stabili cauza exactă.

Potrivit primelor informații, cauza ar putea fi o defecțiune la sistemul de alimentare cu apă.

ISU Gorj a anunțat că zona va rămâne închisă până când autoritățile se vor asigura că nu există niciun pericol pentu populație.

Ridicătura din asfalt a fost semnalată pe strada 8 Mai din municipiul Târgu Jiu. Oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj anunţă că traficul în zonă a fost închis până la stabilirea cauzei apariţiei proeminenţei.

”S-au efectuat măsurători şi nu sunt acumulări de gaze, cel mai probabil fiind o defecţiune la sistemul de alimentare cu apă”, transmite ISU Gorj, precizând că zona va rămâne închisă până când specialiştii din cadrul ISU se vor asigura că nu există niciun pericol pentru populaţie.

