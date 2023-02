Boala vacii nebune este o afectiune neurologica fatala, care distruge treptat creierul si maduva spinarii la vite, ducând la deces.

Oamenii nu pot contacta boala vacii nebune. Totusi, in cazuri rare, oamenii pot contacta o forma specifica speciei umane a bolii, numita varianta Creutzfeldt-Jakob (vCJD).

Din 1995 pana in august 2004, au fost raportate 147 de cazuri de vCJD la oameni in Marea Britanie, 7 in Franta si cate 1 in China, Irlanda, Italia si SUA. Ambii indivizi detectati in Canada si, respectiv, SUA locuiau in Marea Britanie cand au fost infectati.