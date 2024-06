Ancheta în cazul Sharei, olimpica de 16 ani răpusă de droguri în casa unui dealer din Piatra Neamț, a ajuns la final, la un an de la producerea tragediei. Trei bărbați au fost trimiși în judecată pentru trafic și deținere de droguri de risc și mare risc. Sperantele parintilor adolescentei in aceasta ancheta sint insa mici. Tatăl Sharei a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că nu crede că vor avea loc condamnări pe măsura faptelor.