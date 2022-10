Turnul de Control al traficului aerian din Delhi a contactat pilotul pentru a-i oferi ajutor, însă acesta a refuzat să aterizeze în India.

Potrivit Indian Express, apelul a fost primit la ora 9:30 (ora locală), cu privire la un zbor Mahan Air, pe ruta Teheran-Gangzhou.

„Turnul de control din Delhi a contactat pilotul. Acesta a decis să nu aterizeze în India și s-a îndreptat în continuare către China. Ne-am oferit ajutorul, însă au refuzat probabil pentru că a fost un apel fals”, a spus o sursă pentru Indian Express.

A Mahan Air flight, Tehran -> Guangzhou, received a bomb threat when flying over India. According to @ANI "Delhi ATC suggested the aircraft to go to Jaipur but the aircraft pilot refused & left Indian airspace"



Currently about 2h away from Guangzhou https://t.co/mk6FioNbBe pic.twitter.com/D3nUinv1Mu